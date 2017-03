Villa Kunterbunt

Im Februar 2018 ist Schluss: Bürgermeisterin Angelika Birk (Grüne) erhält keine zweite Amtszeit. Über die geheime Zusatzklausel im Bündnisvertrag zwischen CDU und Grünen hatte der reporter bereits am 5. Januar berichtet. Am Montagabend bestätigte Grünen-Sprecher Reiner Marz Birks politisches Ende in Trier auch offiziell. Die Partei tagte im “Café Balduin”, weil die Fraktion ihren Rechenschaftsbericht vorlegte. Der ist auf 26 Seiten eine einzige Rechtfertigung der Fraktionsspitze für das schwarz-grüne Bündnis im Rat. Dabei gerät den Grünen redaktionell wie auch in der Debatte vor Ort einiges durcheinander: Die Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (KGÜ) wird zur Erfolgstory von Schwarz-Grün. Das Theater ist nicht mehr nur Kulturhaus, sondern ein politisches Symbol für den Kampf gegen Rechts, und der Fortschritt bei der “Sozialen Stadt” in Trier-West ist ausschließlich CDU und Grünen zu verdanken. Der erklärte Feind steht immer noch links und heißt SPD. Wobei die hiesigen Sozialdemokraten aus Sicht der Stadt-Grünen auch mal rechts von der CDU stehen. Dorthin hatte der neue Parteichef der Grünen, Sven Dücker, die Genossen schon im Januar 2015 verortet. Eine Analyse von Eric Thielen

Nicht nur Lügner, auch Märchenerzähler brauchen ein gutes Gedächtnis. Schließlich sind die Geschichten frei erfunden, und wer sie weiterspinnen will, muss sich schon exakt daran erinnern, wen er wann wo und wie auftreten ließ und welche personellen wie thematischen Konstellationen er seiner Mär als Ausgangspunkt gab. Mit dem Pamphlet der Fraktion, als “Rechenschaftsbericht” apostrophiert, haben die Grünen sich nach zwei Jahren inniger Verbundenheit mit der CDU endgültig in einer Parallelwelt abseits der Fakten eingenistet. In Partei und Fraktion macht man sich die Trierer Welt eben so, wie sie einem gefällt.

Nun ließe sich über die magere Debatte am Montagabend zum Papier durchaus der Mantel des Schweigens hüllen. Denn für die Öffentlichkeit ist die orgiastische Rechtfertigung durch Partei- und Fraktionsspitze kaum von Relevanz. Ex-Stadtrat Manfred Becker, der seinen Sitz 2009 für die neue Frontfrau Petra Kewes räumte, versuchte zwar nachzuhaken. Es blieb aber beim Versuch, weil Beckers kritische Fragen zur personellen Zukunft des Sozialdezernats mit einem kollektiven Achselzucken quittiert und schließlich abgebügelt wurden. Seine zweite Wortmeldung zog der Diplom-Psychologe daraufhin zurück.

Die Betrachtung

Die Fraktion hat in enger Absprache mit der CDU gemäß dem Bündnisvertrag die Nachfolge des abgewählten Kulturdezernenten Thomas Egger (SPD) geregelt. Der CDU-Mann Thomas Schmitt ist der neue Kulturdezernent. Die Fraktion wird in enger Absprache mit der Union auch die Nachfolge für Birk regeln. Im Herbst haben die Grünen das Vorschlagsrecht, und die CDU wird spuren. Damit ist der elementare Zweck der schwarz-grünen Koalition erfüllt. Die Grünen bleiben im Stadtvorstand vertreten, zusammen haben CDU und Grüne die SPD aus der Stadtregierung verdrängt.

Auf thematische Gemeinsamkeiten war das Bündnis ohnehin nie angelegt. Neu-Stadtrat Bernhard Hügle merkte denn auch leicht süffisant zum Fraktionspapier an: “Dafür hätten wir die CDU nicht gebraucht.” Hügle bezog sich dabei auf die Sachthemen der Fraktion in der politischen Arbeit seit der Kommunalwahl 2014. Der Fraktion selbst gerät in ihrer Rechtfertigung einiges durcheinander. Das bedarf der genaueren Betrachtung und analytischen Reflexion.

♦ In kryptischen Wortmeldungen behaupten sowohl Birk als auch Kewes am Montagabend, CDU und Grüne hätten die Einführung der städtischen Blitzer durchgesetzt. Birk ergeht sich sogar in der Formulierung, Schwarz-Grün habe für mehr Sicherheit auf den Trierer Straßen gesorgt. Das ist falsch. Am 13. Oktober 2014, am Tag nach der OB-Stichwahl, wurde die Einführung der Kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung (KGÜ) mit den Stimmen von SPD, Grünen, Linken und Piratin beschlossen. Eine Mehrheit fand die Vorlage der Verwaltung aber nur deshalb, weil sich Lydia Hepke aus der CDU-Fraktion auf die Seite der KGÜ-Koalition schlug. Die Union war kategorisch gegen die städtischen Blitzer. In den Monaten darauf nutzen die Christdemokraten jede sich bietende Gelegenheit, gegen die KGÜ zu wettern. Bei der zweiten Abstimmung im Rat am 16. Dezember 2014 erklärt Thomas Albrecht (CDU) erneut, seine Fraktion sei auch weiter gegen die städtischen Blitzer, allerdings wolle man einen einmal gefassten Ratsbeschluss nicht von wechselnden Mehrheit abhängig machen. Am späten Montagabend räumt Marz gegenüber dem reporter zumindest ein, dass die CDU nicht für die KGÜ gestimmt habe. “Aber”, so der Grünen-Vordenker, “die Union hat ja später für die Anschaffung der Geräte und für die Finanzierung gestimmt.”

♦ In ihrem Papier behauptet die Grünen-Fraktion nun, die Zustimmung der CDU zur KGÜ sei mit der Zustimmung der Grünen zum Drogeriemarkt auf dem Petrisberg erkauft worden. “Wir haben allerdings auch einen Preis dafür gezahlt – die Zustimmung zum Drogeriemarkt Petrisberg.” Das ist falsch. Erstens hat die CDU der KGÜ nie zugestimmt, und zweitens war der Drogeriemarkt auf dem Petrisberg das Geschenk der Grünen an die Union für deren Segen zur Sanierung der Egbert-Schule im Gartenfeld. Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD), Dezernent Andreas Ludwig (CDU) hatten ebenso wie Junge Union, SPD, FDP und UBT hingegen eine neue Schule in der Innenstadt favorisiert. Dort sollten die Grundschulen Egbert, Barbara und Ausonius zusammengezogen werden.

♦ Das Theater ist für die Grünen nun nicht mehr nur Kulturhaus, sondern ein politisches Symbol für den Kampf gegen Rechts. “Somit ist der Kampf für das Theater auch Bestandteil des Kampfes gegen Rechts”, weil “sich im Umfeld der AfD diejenigen sammeln, die das Theater ganz schließen wollen (…)”. Das ist falsch. Die Grünen biegen sich auch hier die Wahrheit nach ihrem eigenen Willen zurecht. Die AfD-Fraktion hat sich zu keinem Zeitpunkt für die Schließung des Theaters ausgesprochen. Im Gegenteil unternahm AfD-Chef Michael Frisch mehrere Vorstöße seit Ausbruch der Theater-Krise zur strukturellen Reform des Kulturhauses. Beachtet wurden die Vorschläge allerdings nicht.

Sofern die Grünen die Redlichkeit der AfD-Bemühungen infrage stellen, was aus ihrer Sicht legitim sein mag, bleibt die Behauptung der Fraktion dennoch ein beispielloser Affront gegen alle, die sich kritisch mit der realen Gegenwart des Theaters auseinandersetzen. Die FDP-Stadträte Katharina Haßler und Tobias Schneider, Jutta und Thomas Albrecht sowie Karl Biegel (alle CDU), Hermann Kleber und Marco Berweiler (beide UBT) werden von den Grünen nun ebenso wie der scheidende Intendant des Mosel Musikfestivals, Hermann Lewen (CDU), in den nach Grünen-Auffassung rechtspopulistischen Dunst der AfD verortet. Denn sie alle setzen sich kritisch mit der aktuellen Struktur des Theaters auseinander. Die Liste der Kritiker lässt sich ferner über die Parteigrenzen hinweg endlos fortsetzen.

♦ Die Grünen sind zusammen mit der CDU nun auch die Retter von Trier-West. “Durch unsere Zusammenarbeit mit der CDU und die damit verbundene Neubesetzung im Baudezernat haben wir maßgeblich für das Ende der Blockadepolitik im Stadtvorstand gesorgt.” Das ist falsch. Ex-Oberbürgermeister Klaus Jensen (SPD) brachte die Sanierung der städtischen Wohnungen in der Magnerichstraße unter Umgehung der Gemeindeordnung und über den Kopf der zuständigen Dezernentin Angelika Birk hinweg auf den Weg. Jensen-Nachfolger Wolfram Leibe machte Trier-West zur Chefsache und setzte Birk schließlich genaue Fristen in der Umsetzung des Masterplans. Dass sich in Trier-West etwas tut, ist keineswegs das Verdienst von Grünen und CDU, sondern ausschließlich der Hartnäckigkeit der beiden SPD-Oberbürgermeister und dem steten Druck der Landesregierung unter der Triererin Malu Dreyer zu verdanken.

Feindbild SPD

Vier Punkte, vier Beispiele exemplarisch dafür, wie die Grünen sich die Realität zurechtbiegen und ungeachtet der Fakten die Mär von der eigenen Erfolgspolitik verbreiten. Dass Grünen-Urgestein Horst Steffny die Fraktionsspitze am Montagabend bloßstellte, ist da kaum mehr als eine Randnotiz. Die hatte nämlich behauptet, sie habe in der Vordebatte zum Flächennutzungsplan für wichtige Änderungen gesorgt. “Der Kockelsberg war”, sagte Steffny, “weil Naturschutzgebiet, nie ein Thema als Gewerbegebiet, und das Moselstadion war, weil Überschwemmungszone, auch nie wirklich als Wohngebiet im Gespräch.” Daraufhin herrschte kollektives Schweigen bei den Grünen-Vordenkern um Marz und Kewes.

Der “Rechenschaftsbericht” der Grünen-Fraktion

Das erklärte Feindbild der Trierer Grünen bleibt die SPD unter Parteichef Sven Teuber. Marz schob den Genossen wegen der Differenzen über die von den Grünen geforderten Umweltstabsstelle das Scheitern der Ampelkoalition in die Schuhe. Die Jubelschreie der Grünen am Abend der Bundestagswahl 2013 unterschlug der Kewes-Stellvertreter allerdings. Damals frohlockten die Grünen ausgiebig, weil die FDP aus dem Bundestag geflogen war. Die SPD habe jüngst bei der Dezernentenwahl ferner versucht, mit der CDU eine “stille Hochzeit” zu spielen und das schwarz-grüne Bündnis zu torpedieren. “Aber das haben wir durch unsere guten Beziehungen zur CDU rausbekommen”, sagte Marz. Zudem hätten die Genossen versucht, “uns dafür zu missbrauchen, ihren Dezernenten Thomas Egger aus dem Amt zu drängen”. Marz wörtlich: “Die wollten, dass wir die Drecksarbeit für sie machen.”

Das tiefgründig gestörte Verhältnis der Grünen zur SPD gründet sich vor allem auf der steten Weigerung Jensens, der Öko-Partei während seiner Amtszeit kritiklos gefällig zu sein. Den Grünen-Zorn auf Jensen erbte schließlich dessen Nachfolger Leibe, wie die Attacken der Fraktion auf Leibe während des Theater-Skandals belegen. Hinzu kommt, dass mit Marz ein glühender Verfechter schwarz-grüner Koalitionen und mit Thorsten Kretzer ein Ex-Christdemokrat (Junge Union) den Ton angeben. Marz hatte schon 1994 als Landessprecher der Grünen das erste Bündnis seiner Partei mit der CDU auf kommunaler Ebene forciert. Damals wurde Frank Hanisch für die Grünen Umweltdezernent in der Domstadt Speyer. Hanisch wechselte später, nachdem er wegen eines ungenehmigten Beratervertrages zurücktreten musste, übrigens zur Union.

Im Herbst muss die CDU bezahlen

Dass die Grünen trotz des angespannten Verhältnisses zu Jensen den damaligen Stadtchef auf dem Höhepunkt der Birk-Debatte um Hilfe baten, taucht im Rechenschaftsbericht der Fraktion natürlich nicht auf. Die von Jensen gemeinsam mit den Grünen initiierte Task Force sollte die Arbeitsfähigkeit Birks wiederherstellen. Dafür wurde der ehemaligen Landesministerin nicht nur ein neues Outfit verpasst. Birk erhielt auch genaue Leitlinien für ihre Auftritte in der Öffentlichkeit an die Hand. Ex-CDU-Fraktionschef Ulrich Dempfle, später zusammen mit Ex-Parteichef Bernhard Kaster und Marz Urheber der Anti-SPD-Koalition aus CDU und Grünen, wetterte im Frühjahr 2014 gegen Birk und den kommenden Partner: “Das Dezernat bricht zusammen!”

Birk aber blieb Bürgermeisterin, weil Trier von der CDU und den Grünen auch als Versuchsfeld für eine mögliche schwarz-grüne Koalition in Mainz auserkoren wurde. Wäre es nach dem 13. März 2016 tatsächlich dazu gekommen, hätte sich wohl auch Marz nach Mainz verabschiedet – als Staatssekretär ins Bildungsministerium. “Das wollte er schon immer werden”, sagt ein ehemals führender Grüner gegenüber dem reporter. Nun wird Marz gemeinsam mit Kewes und Kretzer dafür sorgen müssen, dass die Grünen nach dem Abschied Birks im Februar 2018 auch weiter im Stadtvorstand vertreten sind – vielleicht sogar durch ihn selbst. Auch 2010 hatte Marz Ambitionen auf das Sozialdezernat angemeldet, war dann aber am innerparteilichen Widerstand gescheitert und musste Birk den Vortritt lassen.

Die noch amtierende Bürgermeisterin wollte den Umgang der Fraktion mit ihr am Montagabend nicht kommentieren. “Ich bedauere die Entscheidung der Fraktion aber”, sagte sie nur. Die Grünen haben ihren Teil der personellen Absprachen mit der CDU inzwischen erfüllt. Andreas Ludwig wurde Baudezernent, Thomas Schmitt neuer Kulturdezernent. Im Herbst werden sie dann von der Union die Zeche einfordern, um ihren Kandidaten als Birk-Nachfolger durch den Rat zu bringen, womit Sinn und Zweck des schwarz-grünen Bündnisses erfüllt sind. Etwas anderes zu behaupten, ist reine Augenwischerei. Die Grünen konnten Schmitt gar nicht ablehnen, weil das Bündnis sonst beendet gewesen wäre − und sie damit ihren Sitz im Stadtvorstand verlieren würden.

Selbstkritisch sind die Grünen nur in zwei Punkten. Marginal ist dabei, dass sie im Theater-Skandal vielleicht doch zu lange an der Personalie Sibelius festhielten. Weitaus wichtiger ist aus Sicht der Fraktion hingegen, dass die Kommunikation in der Außendarstellung verbessert werden müsse, wie Marz betonte. Hier wollen die Grünen nachjustieren, um ihr ramponiertes Bild in der Öffentlichkeit aufzupolieren. Fernab der Faktenlage soll also Propaganda die Parallelwelt der Trierer Grünen zur Realität werden lassen. Oder anders: Willkommen in der Villa Kunterbunt!



Drucken