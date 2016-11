Violinkonzert in der Musikschule

TRIER. Die russische Pianistin Ekaterina Dokshina, die als Dozentin an der städtischen Karl-Berg-Musikschule arbeitet, und der japanische Geiger Ko Taniguchi geben am Samstag, 26. November, 19 Uhr, ein Konzert im Kammermusiksaal im Gebäude Paulinstraße 42 b. Auf dem etwa einstündigen Programm stehen klassische Violinsonaten von Wolfgang Amadeus Mozart (KV 301) und Ludwig von Beethoven (Nr. 1), “Nigun” von Ernest Bloch und die “Introduction et Rondo capriccioso” von Camille Saint-Saëns. (tr)

