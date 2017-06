TRIER. Kurz vor dem Start in die Sommerferien lädt das Trierer Jugendparlament (Jupa) am Dienstag, 27. Juni, 9 bis 13 Uhr, zu einem Völkerballturnier rund um den Jupa-Cup auf der Grünfläche über dem Basilika-Parkhaus ein. Dabei gehen vier Klassen aus weiterführenden Schulen an den Start. Das Rahmenprogramm der Veranstaltung bietet Schach, Cross-Boccia und Frisbee. (tr)



Drucken