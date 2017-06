Volker Krebs spielt am 2. Juli die dritte Orgel-Matinee

TRIER. Mit Orgelmusik in den Sonntagmorgen starten – dazu lädt Regionalkantor Volker Krebs am 2. Juli in die barocke Basilika St. Paulin ein. Der Regionalkantor spielt ein gemischtes Programm überwiegend romantischer Komponisten. Mit dabei ein Präludium des ungarischen Komponisten Zoltán Kodály, dessen 50. Todesjahr in diesem Jahr gedacht wird.

Justin Heinrich Knecht, geboren in den Entstehungsjahren der Basilika und der ersten Orgel, schrieb ein Oboenkonzert, das alleine auf der Orgel gespielt wird. Es verknüpft den galanten Stil mit den typischen Spielweisen der Oboe. Nils Wilhelm Gade war ein dänischer Komponist, der in national geprägten Stil komponierte. So haben auch seine Tonstücke für Orgel eine nordisch-volksliedhafte Merlodik.

Heldenhaft geht es in der Sonata eroica des belgischen Komponisten Joseph Jongen zu. Ähnlich wie Beethoven in seiner bekannten 3. Sinfonie den Orchesterapparat zum vollen Glanz erstrahlen lässt, benutzt Jongen alle Klangfarben der Orgel, um die heroischen Momente auszuarbeiten.

Die Matinee beginnt um 10.15 Uhr und dauert eine halbe Stunde. Um 11 Uhr schließt sich das Hochamt an. Der Eintritt ist frei.

Die vierte und letzte Orgelmatinee spielt Sebastian Benetello aus Marpingen. Sie findet statt am 9. Juli. (tr)



