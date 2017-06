TRIER. Die Bewerbung für das Sonderprogramm “Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ mit der Sanierung des Nordbads ist ein Thema im nächsten Ortsbeirat Trier-Nord am Mittwoch, 14. Juni, 20 Uhr, Raum 101 in der Ambrosius-Grundschule. Außerdem geht es um Zuschüsse an Kitas freier Träger und das aktuelle Stadtteilbudget. (tr)



