Vollsperrung der Kantstraße in Zewen

TRIER. Wegen der Sanierung des Bahnübergangs in Zewen wird dieser von Freitag, 25. November, acht Uhr, bis Dienstag, 29. November, Dienstende, voll gesperrt. Die Busse der Linie 3/81 fahren in beiden Richtungen über die Hauptstraße. Eine Ersatzhaltestelle in Richtung Igel wird an der Hauptstraße in Höhe Apotheke eingerichtet. Busse der Linie 2 aus Trier kommend, fahren über die Hauptstraße zum Ortsende, von dort weiter über Wasserbilliger Straße und Fröbelstraße bis zur Haltestelle Zewen Friedhof. Ab Zewen Friedhof fährt die Linie 2 auf der normalen Route bis zum Bahnübergang, Fröbelstraße und Wasserbilliger Straße zur Hauptstraße, von dort weiter nach Plan. Die Linie 2 bedient in beide Richtungen die Haltestellen in der Fröbelstraße sowie die Ersatzhaltestelle an der Apotheke.

Für Fragen stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717273 zur Verfügung. (tr)