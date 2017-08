Vollsperrung in Sickingenstraße ab Dienstag

TRIER. Die Sickingenstraße wird ab Dienstag, 29. August, ab dem Einmündungsbereich Olewiger Straße bis vor den Knotenpunkt Bergstraße aufgrund von Leitungsarbeiten der Stadtwerke und Instandsetzungsarbeiten der Straße durch die Stadt voll gesperrt. Die Verbindung Petrisberg in Richtung Olewiger Straße, beziehungsweise Olewiger Straße in Richtung Petrisberg bleibt voraussichtlich bis Ende November wegen der umfangreichen Arbeiten im Straßen- und Leitungsbau voll gesperrt.

Die Umleitungen erfolgen jeweils für beide Richtungen über die Olewiger Straße, Riesling-Weinstraße, Gustav-Heinemann Straße und Kohlenstraße. Die Verbindung Bergstraße in Richtung Petrisberg sowie Petrisberg in Richtung Bergstraße bleibt offen. Die bauausführenden Unternehmen sowie das städtische Tiefbauamt und die Stadtwerke Trier sind nach Rathaus-Angaben bemüht, die Baumaßnahme schnellstmöglich durchzuführen, um die damit verbundenen Behinderungen so gering wie möglich zu halten. (tr)



