Vom fehlenden Geld und dem Gemeinsinn der Bürger

TRIER. Wie ist es um die Stadtentwicklung bestellt? Welche Chancen und Möglichkeiten der Gestaltung gibt es noch bei leeren Kassen? Welche Erwartungen haben die Bürger an die Politik? Diesen und weiteren Fragen ging der vierte Teil der Stadtgespräche im Stadtmuseum Simeonstift nach. Moderator Marcus Stölb hatte sich dazu Baudezernent Andreas Ludwig und die stellvertretende Vorsitzende des Trier-Forums, Constanze Küsel, eingeladen.

Ein Bericht von Rolf Lorig

Leider können die Stadtgespräche nicht von sich behaupten, Publikumsmagnete zu sein. Was mehr als schade ist, denn sowohl die hier behandelten Themen wie auch die Inhalte lohnen allemal die Teilnahme. Immerhin konnte Gastgeberin Bärbel Schulte, die stellvertretende Leiterin des Museums, an diesem Abend knapp 30 Bürger begrüßen. Möglicherweise hatten sich einige auch von dem 15 Jahre alten ART-Werbeslogan ‟Uns schöner Trier‟ locken lassen, den man für diesen Abend mit einem Fragezeichen versehen hatte, der laut Bärbel Schulte aber offenbar immer noch für den Gemeinsinn der Trierer Bürger steht.

Die Diskussion über richtige und falsche Entscheidungen zur Stadtplanung aus der Vergangenheit brachte Marcus Stölb mit seinem Eingangsstatement rasch ins Laufen. Er hatte sich einige Straßen und Plätze angesehen und fotografiert und dabei den Finger in so manch offene Wunde gelegt.

Wunsch und Wirklichkeit – wie weit das auseinander klafft, machte Andreas Ludwig in der Folge deutlich. Ja, es gebe in Trier immer noch viel zu tun, räumte er ein. Zwar habe er schon einiges erreicht. Aber: ‟Wenn wir alle in der Stadt erforderlichen Baumaßnahmen angehen wollen, brauchen wir dazu 500 bis 600 Mio. Euro. Und woher sollen die kommen?″ Und um den Gästen gleich ein Gefühl für die richtige Einordnung dieser Zahl zu geben, brachte der Dezernent zwei weitere ins Spiel: Trier hat eine Schuldenlast in Hohe von ca. 700 Mio. Euro; für Baumaßnahmen stehen aktuell jährlich 30 – 40 Mio. Euro zur Verfügung.

″Die Verwaltung kommuniziert nicht richtig mit den Bürgern″

Zahlen, die die stellvertretende Vorsitzende des Trier-Forums kannte. Für sie ist das aber kein Grund zur Resignation. Vielmehr sieht sie darin auch eine Chance. Es gebe in der Bürgerschaft sehr viel Sach- und Fachverstand, der nur angezapft werden müsse, sagte Constanze Küsel. So lasse sich auch mit wenig Geld eine vernünftige Stadtentwicklung betreiben. Für sie ist dieser Weg der kleinen Schritte ohnehin der bessere als der über einen teuren Masterplan. In diesem Zusammenhang schoss sie auch gleich eine Salve auf den Stadtvorstand ab. Sie habe den Eindruck, dass in Trier oft Planungen fehlten. Das Trier-Forum, das sich für sinnvolle Bewahrung, behutsame Erneuerung und Entwicklung der Stadt Trier und des Umlandes einsetze, habe sich deswegen schon des Öfteren in der Pflicht gesehen und konkrete Anregungen und Planungen sowohl bei der Verwaltung wie auch den einzelnen Fraktionen eingereicht. Mit einem Vorschlag zur Sanierung des Theaters habe man gerade einmal mehr die Erfahrung machen müssen, dass nur eine einzige Fraktion darauf reagiert habe. Ihr Vorwurf: ‟Die Verwaltung kommuniziert nicht richtig mit den Bürgern, die sich einbringen.″

Ein Vorwurf, den Baudezernent Ludwig so nicht stehenlassen wollte. Die Verwaltung sei sich sehr wohl des vorhandenen Potenzials bewusst, konterte er. Das Problem liege aber in der Flut an Briefen, Mails und Telefonaten, die tagtäglich eingehen würden. All das zeitnah zu beantworten, sei aus zwei Gründen nahezu unmöglich. Zum einen mangele es an Personal, zum anderen wollten immer mehr Menschen Antworten vom zuständigen Dezernenten und nicht von dessen Mitarbeitern. Doch das sei selbst bei einer 60 – 70 Stunden-Woche beim besten Willen nicht zu machen.

An sich ein nachvollziehbares Argument, das jedem einleuchten sollte. Im Saal zeigte vernehmliches Murren, dass einige der Anwesenden hier jedoch eine andere Sicht der Dinge hatten. Auch Gilbert Haufs-Brusberg, Fachanwalt für Steuerrecht, nutzte die Gelegenheit, seinem Unmut Luft zu machen. Er beklagte, dass es in der Vergangenheit viel zu viele bauliche Entscheidungen gegeben habe, die sich einzig am Zeitgeist orientiert hätten. Sein Credo: ‟Wir sind die älteste Stadt Deutschlands, haben eine über 2000-jährige Geschichte und sind in unseren Entscheidungen diesem kulturellen Erbe verpflichtet.″

Es gilt das Prinzip der Mehrheit

Im Grundsatz hatte Andreas Ludwig kein Problem damit. Auch mit ihm sei ein mehrstöckiges Parkhaus in der Nachbarschaft eines kulturell-historisch wichtigen Bauwerkes nicht zu machen, sagte er. Eines aber gelte es bei allem Engagement zu bedenken: ‟Die Entscheidungen werden im Stadtrat getroffen. In der Demokratie gilt nun einmal das Prinzip der Mehrheit.″

Wo denn Trier im Jahre 2023 am Ende der ersten Amtszeit von Andreas Ludwig stehen werde, wollte Moderator Marcus Stölb am Ende des Abends wissen. Der Dezernent, der gerne seine Amtszeit um weitere acht Jahre verlängern würde, gab sich zurückhaltend-optimistisch. Er sei sich sicher, dass die meisten Baustellen, die es bei seinem Amtsantritt gegeben hat, bis dahin Geschichte sein würden. Allerdings machte er auch keinen Hehl daraus, dass die Gestaltungsmöglichkeiten angesichts fehlender Mittel nicht allzu groß sein werden. Nicht zuletzt deshalb baue auch er auf die Mitwirkung der Bürger, um so wenigstens ein Wachstum im Kleinen zu schaffen. Constanze Küsel hörte ihm aufmerksam zu. Das Trier-Forum werde das weitere Geschehen aufmerksam beobachten und begleiten, versprach sie.