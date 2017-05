TRIER. ‟Vom kleinen Glück der Lebensträume“ berichten Nepal-Bilder und Texte der Fotografin und Architektin Petra Vankerkom, die als Thema der vierten Ausstellung im ersten Semester 2017 der Trierer Volkshochschule zu sehen sind.

Eröffnet wird die Ausstellung im Rahmen einer Vernissage am am Freitag, 2. Juni, 18.30 Uhr, im Atrium des Palais Walderdorff, Domfreihof. Mit ihrem Kunstprojekt finanziert die Fotografin seit den verheerenden Erdbeben 2015 in dem Himalaya-Staat den von ihr gegründeten Verein ‟Lächeln am Himalaya – a smile for nepal“.

Eine persönliche Begegnung mit dem Dalai Lama gab Vankerkom einen entscheidenden Impuls für ihr Projekt. Mit den Spenden, die in Rahmen der Kunstaktion zusammenkommen, werden direkte Hilfsprojekte, der Wiederaufbau und Bildungsprogramme unterstützt. ‟Die finanziellen Mittel gehen zu 100 Prozent über Direktkontakte nach Nepal. Die neue Ausstellung gibt einen faszinierenden Einblick in das kleine Glück im Alltag jener Menschen, die mir ganz besonders ans Herz gewachsen sind“, sagt Vankerkom.(tr)



