Vom Porträt zum Selfie – Das Ich in der Kunst

TRIER. Kaiser, Kurfürsten und adelige Damen – auf Leinwand verewigt zu werden, war lange Zeit ein Privileg der gesellschaftlichen Eliten. Heute ist das Selbstporträt in Sekundenschnelle mit dem eigenen Handy angefertigt und allgegenwärtig. Doch was steckt heute noch vom klassischen Herrschaftsporträt im Instagram-Selfie? Die Kunsthistorikerin Alexandra Orth beleuchtet die Geschichte der Selbstdarstellung in der Kunst und deckt dabei einige überraschende Parallelen auf. Der Rundgang beginnt am Dienstag, 11. Oktober, 19 Uhr, im Stadtmuseum Simeonstift und dauert ungefähr eine Stunde. Der Eintritt beträgt sechs Euro (Studierende: Eintritt frei).

