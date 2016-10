TRIER. “Vom Willkommen zur Integration – Wie kann das gelingen?” ist die Flüchtlingskonferenz des Bistums Trier überschrieben. Am Samstag, 5. November, von neun bis 16.15 Uhr sind alle Ehren- und Hauptamtlichen in der Flüchtlingshilfe sowie weitere Interessierte in das Tagungshaus der Barmherzigen Brüder, Nordallee 1, in Trier eingeladen.

Am Vormittag gibt es einen einführenden Vortrag mit anschließender Diskussion. Am Nachmittag können die Teilnehmenden sich in Workshops, praktischen Übungen und Impulsen mit dem Thema auseinandersetzen. Außerdem werden bei der Konferenz Projektbeispiele des kirchlichen Engagements für und mit Geflüchteten vorgestellt.

Um Anmeldung bis Freitag, 21. Oktober wird gebeten. Anmeldung und weitere Informationen bei der Flüchtlingshilfe im Bistum Trier, E-Mail: koordination.fluechtlinge@bistum-trier.de und unter willkommensnetz.de. (tr)