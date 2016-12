Von den Drachen zu den Gladiatoren

TRIER. Eine wirkliche Überraschung war es nicht: In einer Pressekonferenz am heutigen Dienstag verkündete Michael Lang, Manager des Basketball-ProA-Ligisten Römerstrom Gladiators Trier, seinen Rücktritt. Gleichzeitig präsentierten die Trierer mit Alexander Meilwes (vormals Artland Dragons Trier) seinen Nachfolger.

Von Willi Rausch

Beim Trierer Heimspiel gegen das Team Ehingen Urspring am 17. Dezember wird Lang verabschiedet, am 18. Dezember beginnt Meilwes’ Amtszeit als neuer Manager. Viele Fragen wurden in der Pressekonferenz nicht geklärt. Wie zum Beispiel: Warum beendet Lang seine Tätigkeit mitten in der Saison? “Aus privaten Gründen”, lautet die knappe Antwort, die auch auf Nachfrage nicht mit einer weiteren Erklärung angereichert wird. “Privat bleibt privat”, antwortet Lang, der erst nach dem Zwangsabstieg der TBB Trier aus der 1. Basketball-Bundesliga zu den Moselanern gestoßen war.

Keine Überraschung für Achim Schmitz

Nicht überrascht von der Entwicklung wurde Achim Schmitz, Geschäftsführer der Gladiators, vom Entschluss Langs: “Michael hat mir schon zum Ende der Saison 2015/16 signalisiert, dass er sich bis zum Ende des Jahres zurückziehen will. So haben wir genügend Zeit gehabt, uns nach einem geeigneten Nachfolger umzuschauen.” Auch zur Findung des Nachfolgers gibt es wenig Erhellendes zu hören. “Wir haben unsere Kontakte genutzt und sind dann recht schnell auf Alexander gestoßen. Nach dem ersten Beschnuppern ging dann alles zügig”, so Schmitz, der Meilwes mit einem unbefristeten Vertrag ausgestattet hat.

Der zukünftige Manager war von 2007 bis 2016 beim ehemaligen Erst- und inzwischen ProB-Ligisten Artland Dragons in der Doppelfunktion als Geschäftsführer und Prokurist angestellt. Dass er sich nach einem neuen Betätigungsfeld umgesehen hat, hängt wesentlich mit dem freiwilligen Rückzug der Norddeutschen aus der BBL und dem ebenfalls freiwilligen Gang in die ProB zusammen. An Trier schätzt er “die Tradition als Basketballstandort und die tolle Halle”. Dass es einen sanften Übergang gibt – Meilwes ist schon seit einigen Wochen bei den Gladiators und hat erste Einblicke in die Abläufe und Kontakte zu den wichtigsten Sponsoren erhalten – weiß er zu schätzen, eine Zukunftsprognose lässt er sich aber nicht entlocken: “Ich werde hier keine Ziele in Richtung Aufstieg formulieren. Für mich gilt es zunächst, die jetzige Situation zu analysieren und dann eine Konzeption für die kommenden Monate und Jahre zu entwickeln”, sagt der 34-Jährige.

“Marco van den Berg ist bedeutend umgänglicher als Huub Stevens”

Ach ja – in der persönlichen Bilanz von Michael Lang erfuhren die Journalisten dann doch noch ein paar Neuigkeiten. Zunächst ernsthaft: “Ich bin sehr stolz darauf, was der Verein sowohl im sportlichen als auch im wirtschaftlichen Bereich in den letzten eineinhalb Jahren erreicht hat. Wir haben durch unsere Arbeit den Grundstein für die weitere Entwicklung des Trierer Basketballs gelegt und können sehr positiv in die Zukunft blicken. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Fans, Partnern, Verantwortlichen, Trainern, Spielern, ehrenamtlichen Helfern und besonders bei dem Team aus der Geschäftsstelle für das Vertrauen in mich und mein Handeln bedanken.”

Dann im Plauderton: “Ich kann feststellen, dass unser holländischer Trainer Marco van den Berg bedeutend umgänglicher ist, als Huub Stevens.” Den als Grantler bekannten Stevens hatte Lang während seiner Tätigkeit für den VfB Stuttgart kennengelernt. Und: “Ich hatte noch nirgendwo so viel Spaß wie in den 18 Monaten hier in Trier. Wir haben unheimlich viel miteinander gelacht.” Und im Rückblick auf die ersten Monate seiner Amtszeit: “Hier wird und wurde wirklich hart gearbeitet. Wer vor 22 Uhr nach Hause ging, hat fast schon Dienstausgleich betrieben.”

Michael Lang steht also vor dem Absprung. Die Antwort auf die Frage, was der denn nach seinem Abschied aus Trier zu tun gedenkt, ist die kürzeste des Tages: “Nix!”