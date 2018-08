Von der Elbphilharmonie nach Trier

TRIER. Eine Weltpremiere und eine kleine Sensation erleben die Besucher von Leonard Bernsteins Musik-Theaterstück “Mass“ am Samstag, 4. August, um 20 Uhr, in der ehemaligen Abteikirche St. Maximin. Erstmals in der fast fünfzigjährigen Werkgeschichte von “Mass“ wird mit Genehmigung des Leonard Bernstein Office in New York eine Frau die Rolle des Zelebranten interpretieren.

Die in den USA lebende, syrische Mezzosopranistin Dima Orsho ist auf den großen Konzertpodien der Welt zu Hause und wurde kürzlich bei ihrem Debüt in der Elbphilharmonie vom Hamburger Abendblatt überschwänglich für ihre Gesangskunst gelobt, die “zum Schönsten gehört, was menschliche Stimmbänder so hervorbringen können“.

In Mass versammelt ein Zelebrant seine Gemeinde, die Street People. Er will eine katholische Messe feiern. Doch die wird unterbrochen durch Lebens- und Glaubenskrisen der Beteiligten, was sich in einer turbulenten Musik niederschlägt: Von der Gregorianik über Expressionismus, Zwölftontechnik, Jazz, Blues, Rock bis hin zu Musicalelementen tauchen viele Stile des 20. Jahrhunderts auf.

In der Kammerversion in englischer Sprache singen und spielen unter der musikalischen Leitung von Bassem Akiki, die Soli Street People, die Vocal Group Framest, der Landesjugendchor Rheinland-Pfalz sowie Mitglieder des Landesjugendblasorchesters. Die Regie führt Rēzija Kalniņa, Linda Kalniņa ist die Choreographin.

Professor Harald Schwaetzer gibt um 18.30 Uhr in der St. Maximin-Schule eine Einführung in das Konzert. Der Eintritt dazu ist frei. (tr)



Drucken