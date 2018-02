Vorsorge und Früherkennung von Darmkrebs

TRIER. Innerhalb der Reihe “Montags im Mutterhaus” lädt das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen alle Interessierten zu einem Infoabend ein. Die Ärzte des Darmzentrums rufen dazu auf, jede Form der Früherkennung und Vorsorge zu nutzen. Denn im frühen Stadium erkannt, sei der Darmkrebs oft heilbar, so Chefarzt Professor Pan Decker. Der Darmtag am 5. März 2018 findet von 18 bis 19.30 im Großen Saal des Klinikums Mutterhaus Mitte in der Feldstraße 16 statt. Der Eintritt ist frei.

Der Darmkrebs ist bei Frauen die zweithäufigste und bei Männern die dritthäufigste bösartige Krebserkrankung. Im Klinikum Mutterhaus Mitte in Trier laden die Ärzte des ersten zertifizierten Trierer Darmzentrums dazu ein, sich persönlich informieren und beraten zu lassen. So haben Krankenversicherte ab dem 55. Lebensjahr Anspruch auf eine Darmspiegelung, bei der verdächtige Tumorvorstufen nicht nur früh erkannt, sondern dem Krebs auch gleich vorgebeugt werden kann.

Wenn in einer Darmspiegelung die Diagnose Darmkrebs gestellt wird, ist die darauf folgende Therapie entscheidend. Optimale auf Darmkrebspatienten abgestimmte Behandlungsmöglichkeiten sind in zertifizierten Darmzentren zu finden. Das Darmzentrum im Klinikum Mutterhaus Mitte garantiert Behandlungsqualität auf höchstem Niveau. Dies wird in jährlichen Überprüfungen durch die Deutsche Krebsgesellschaft bestätigt. Der Leiter des Darmzentrums, Professor Pan Decker, bekommt viele positive Rückmeldungen seiner Patienten: “Darmkrebspatienten fühlen sich bei uns seit Jahren gut aufgehoben. Das liegt nicht nur an der eigentlichen Medizin, sondern vor allem auch an den unterstützenden, sogenannten supportiven Abteilungen. Psychoonkologie, Sozialdienst, Physiotherapie, Ernährungsberatung und Selbsthilfegruppen sind einige davon.“

Beim Infoabend geben Mediziner der unterschiedlichen Fachbereiche einen Überblick über aktuelle Therapiemöglichkeiten bei Darmkrebs. Zu Wort kommen hierbei die Hauptkooperationspartner des Darmzentrums aus der Gastroenterologie, Chirurgie, Onkologie und Strahlentherapie. Im Anschluss stehen die Experten zur persönlichen Beratung zur Verfügung. (tr)



