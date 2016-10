Vorträge über “Neros Brille” und historische Landkarten

TRIER. Kurz nach der großen Nero-Ausstellung in drei Trierer Museen setzt sich ein Vortrag von Professor Martin Wenzel, Leiter der Augenklinik am Petrisberg, am Mittwoch, 2. November, 18 Uhr, Lesesaal der Stadtbibliothek an der Weberbach, mit der Frage auseinander, warum der Kaiser sich Gladiatorenkämpfe durch einen Smaragd anschaute. War er kurz- oder weitsichtig, nutzte er ihn als modisches Attribut, als Sonnenschutz oder Spiegel? Solche bereits in der Antike gestellten Fragen stehen im Mittelpunkt des Vortrags über “Neros Brille”.

Ein Stammgast in den Veranstaltungsreihen der Stadtbibliothek ist der FAZ-Journalist und Weinexperte Daniel Deckers. Im Mittelpunkt seines neuen Vortrags am Donnerstag, 3. November, 18 Uhr, steht die Rolle der “Kartenaufnahme der Rheinlande” durch Tranchot/von Müffling in den Jahren 1801 bis 1828 als Quelle für die Geschichte des Weinbaus an der Mosel, der Saar und der Ruwer. Die handkolorierten Kartenblätter sind nicht nur wegen ihrer Schönheit bekannt, sondern auch eine wichtige Quelle zur Erforschung der naturräumlichen Gliederung, zur Siedlungsentwicklung oder zur Bodennutzung vor 200 Jahren – und somit auch des Weinbaus. (tr)