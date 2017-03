Vortrag: “Die Türkei vor dem Referendum”

TRIER. Mitte April soll in der Türkei über das Referendum zur Einführung des Präsidialsystems abgestimmt werden. “Auch hier in Deutschland sorgt das Referendum für kontroverse Diskussionen. Deshalb lade ich alle Interessierten ein, am 13. April gemeinsam mit dem kurdischen Politiker Hatip Dicle über die Türkei vor dem Referendum zu diskutieren”, so die Trierer Bundestagabgeordnete Katrin Werner (Linke). Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Volkshochschule am Domfreihof.

“Das Ergebnis könnte einen Wendepunkt in der türkischen Geschichte darstellen, denn hierbei geht es um nicht weniger als die Einführung einer Autokratie”, kommentiert die Linken-Politikerin. Der langjährige kurdische Oppositionspolitiker Hatip Dicle wird einen tieferen Blick auf die politischen Entwicklungen in der Türkei jenseits der Schlagzeilen bieten.

“Das türkische Präsidialsystem hebelt faktisch sämtliche demokratische Kontrollmechanismen aus. Dazu gehören unter anderem die Aufhebung der Gewaltenteilung und die Entmachtung des Parlaments, welches jederzeit vom Staatspräsident aufgelöst werden kann. Ebenfalls sieht das Präsidialsystem die Abschaffung des regulativen Systems aus oppositionellen Institutionen und Parteien vor. Auch hätte der türkische Präsident zukünftig die Möglichkeit ohne Einflussnahme von anderen Akteuren bindende Dekrete mit Gesetzeskraft zu erlassen. Bereits eine einfache Mehrheit von über 50 Prozent würde reichen, damit das Referendum in Kraft tritt”, so Werner.

Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, 13. April, um 19 Uhr in der Volkshochschule Trier am Domfreihof. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung statt. Die Moderation übernimmt der Politikwissenschaftler Ismail Küpeli. (tr)



Drucken