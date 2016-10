Vortrag im Stadtmuseum: 150 Jahre Mariensäule

TRIER. Sie gehört seit 150 Jahren unübersehbar zum Stadtbild Triers – die Mariensäule auf dem Markusberg. Eine Bürgerinitiative sorgte dafür und setzte so ein markantes Zeichen. Über dessen Bedeutung aber wird noch heute manchmal diskutiert: War es eine Kampfansage an die in Trier ungeliebten Preußen? Eine Antwort auf die Einweihung der Basilika als Kirche der protestantischen Gemeinde? Ein schlichtes Zeichen der Dankbarkeit gegenüber dem Papst? Der Vortrag von Professor Bernhard Schneider, Kirchenhistoriker an der Theologischen Fakultät Trier, am Dienstag, 18. Oktober, 19 Uhr, im Stadtmuseum Simeonstift gibt Antworten auf diese Fragen und ordnet die fromme Trierer Bürgerinitiative in ihren Kontext ein. Eintritt: sechs Euro (Studierende frei). (tr)

