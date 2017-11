Vortrag “Jüdische Arbeitswelten”

TRIER. In der gemeinsamen Vortragsreihe “LebensWert Arbeit – Arbeitswelten in Trier und im Trierer Land von der Spätantike bis ins 19. Jahrhundert”, die vom Verein Trierisch und dem Museum am Dom veranstaltet wird, referiert am Mittwoch, 6. Dezember, 19 Uhr, Christoph Cluse im Museum am Dom (Eintritt: fünf Euro) über “Jüdische Arbeitswelten im Spätmittelalter und Früher Neuzeit”.

In Spätmittelalter und Früher Neuzeit waren zahlreiche Juden im Geldverleih tätig. Dies gab Anlass zu dem Vorurteil, sie würden ihr Leben in “Müßiggang” verbringen, jedenfalls nicht “von ihrer Hände Arbeit” leben. Tatsächlich war auch der mit dem Geldverleih verbundene tägliche Aufwand groß, wie an einigen Beispielen gezeigt werden kann. Überdies beschränkte sich der Lebenserwerb jüdischer Familien keineswegs auf den Geldverleih. Erst recht im Übergang zur Frühen Neuzeit erweiterten sich ihre Erwerbsmöglichkeiten auf bestimmten Feldern, zum Beispiel im Klein- und Hausierhandel, Schlachtergeschäft und Vieh- und Pferdehandel. Auch jüdische Handwerker (so Glas- und Fenstermacher) treten nun häufiger in den Quellen hervor. Trotzdem haben die alten Vorurteile die Zeiten überdauert. (tr)



