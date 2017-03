TRIER. Wer authentisch kommunizieren will, muss die eigenen Stärken und Schwächen akzeptieren. Das wirkt sich auf das Gelingen von Verständigung und damit auf die Lebensqualität aus. Wer seine Redeweise dahingehend verbessern möchte, ist zum Vortrag “Kommunikation und Authentizität” mit Mentalcoach Christine Neuner eingeladen. Angesprochen sind Personalverantwortliche, Gesundheitsbeauftragte und Unternehmer. Die Veranstaltung findet im Projekt “KMU und Handwerk: Vital und demografiefest” am 3. April von 18 bis 20 Uhr im Tagungszentrum der Handwerkskammer (HWK) Trier statt. Der Schwerpunkt des Vortrags liegt auf dem Zusammenhang zwischen der eigenen Persönlichkeit und der Kommunikation. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung per Fax oder E-Mail bis zum 23. März ist erforderlich. Kontakt: mvallet@hwk-trier.de oder seckelt@hwk-trier.de, Fax 0651 207-56484. (tr)



