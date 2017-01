Vortrag über “Reichsbürger”

TRIER. In seiner Vortragsreihe “Impulse” lädt das Trierer Haus des Jugendrechts, Gneisenaustraße 40 in Trier-West, für Donnerstag, 9. Februar, 14 Uhr, zu einer Veranstaltung über das Thema “Reichsbürger” ein. Dabei geht es um Menschen, die die Verfassung der Bundesrepublik und die Demokratie nicht akzeptieren und behaupten, dass das Deutsche Reich fortbestehe.

Der erste Vortrag der Veranstaltung am 9. Februar von Benjamin Heimerl (Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung) trägt den Titel “Reichsbürger, Selbstverwalter und andere Verschwörungstheoretiker. Zwischen wirren Rollenspielen und ernsten Herausforderungen für den polizeilichen Alltag.” Das Lagebild 2015/16 der rheinland-pfälzischen Sicherheitsbehörden zum Thema “Reichsbürger” erläutert danach Roland Keilen vom Landeskriminalamt. Interessenten für die Veranstaltung werden um eine Anmeldung per E-Mail an die Adresse christine.schmitz@trier.de gebeten. (tr)

