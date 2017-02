Vortrag zur Bauforschung am Trierer Dom

TRIER. Am Freitag, 24. Februar, 14.30 Uhr, beschäftigt sich Dr.-Ing. Dominik Jelschewski in seinem Vortrag mit der “Bauforschung am Trierer Dom – vom Handaufmaß zum 3D-Laserscan”. Die Veranstaltung findet in der Reihe “Reif für die Kunst” im Museum am Dom statt. Der Eintritt kostet acht Euro inklusive Kaffee und Kuchen.

Nahezu jede Stilepoche der abendländischen Baukunst hat an Deutschlands ältester Kathedrale ihre Spuren hinterlassen. Seit der Entdeckung des römischen Quadratbaus in den 1830er Jahren haben sich Architekten, Kunsthistoriker und Archäologen um die Klärung der höchst komplexen Baugeschichte bemüht. Auch heute noch sind zahlreiche Fragen zu Gestaltung und Konstruktion des Trierer Doms in den einzelnen Bauphasen offen. In einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierten Projekt werden seit August 2015 neue Untersuchungen an der Bausubstanz des Doms vorgenommen. Hieran beteiligt sind der Fachbereich Kunstgeschichte der Universität Trier und das Fachgebiet Historische Bauforschung der Technischen Universität München.

Der Vortrag spannt den Bogen von den ersten bauarchäologischen Untersuchungen des Doms im 19. Jahrhundert bis zu den aktuellen Forschungen. Hierbei werden sowohl traditionelle Methoden der Bauaufnahme als auch die jüngst durchgeführten Hightech-Vermessungen des Doms mit Laserscanner und Kameradrohne vorgestellt. Unerwartete Einblicke in eines der spannendsten Bauwerke der Architekturgeschichte sind garantiert. (tr)

