TRIER. Dass MINT für Berufe in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik steht, wissen bereits die meisten. Auch ist bekannt, dass aufgrund der Digitalisierung und den damit einhergehenden Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, Berufe mit diesen Schwerpunkten oftmals hervorragende Perspektiven bieten. Nicht nur werden bereits jetzt viele Nachwuchskräfte in den Bereichen der Informatik oder Naturwissenschaften gesucht.

Auch wird erwartet, dass dieser Bedarf weiterhin wachsen wird. Gute Gehälter, interessante Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen gehen mit dem einher. Trotzdem entscheiden sich Schülerinnen immer noch selten für einen MINT-Ausbildungsplatz. “Geschlechtsuntypische” Berufswahl ist rein statistisch immer noch selten, weil Mädchen sich in der Schulzeit seltener mit Technik auseinandersetzen, ihnen leider immer noch das Klischee entgegenschlägt, dass Mädchen schlechter im Mathematik seien oder einfach auch, weil sie seltener über “typische Männerberufe” informiert werden.

Die Agentur für Arbeit Trier bietet mit klischeefreier Berufsberatung sowohl Jungen als auch Mädchen die Möglichkeit, alle Ausbildungs- und Studienberufe zu erkunden. Hanna Kunze, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, betont: “Uns liegt es am Herzen, dass Interessen und Fähigkeiten der Jugendlichen im Vordergrund stehen. Das Geschlecht darf heutzutage in der Beratung keine Rolle mehr spielen. Zum Glück sind viele Arbeitgebende allen Geschlechtern gleichermaßen gegenüber aufgeschlossen.”

Um jungen Frauen Ängste zu nehmen, Vorurteile – die oft mit Schmutz, Kälte und schwerem Heben verbunden sind – abzubauen, aber auch um einen persönlichen Kontakt herzustellen, bietet die Agentur für Arbeit Trier im kommenden Jahr an, dass Bewerberinnen MINT-Arbeitgeber persönlich kennenlernen können.

Wenn Arbeitgeber Interesse haben, ihr Unternehmen und ihre MINT-Ausbildungsberufe vorzustellen, können diese sich bei Frau Kunze (0651/2055301; trier.bca@arbeitsagentur.de) melden. Durch Unternehmensbesuche können Arbeitgeber ganz gezielt ihre neuen Auszubildende finden und junge Frauen interessante Berufe kennenlernen. (tr)



Drucken