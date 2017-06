Vorverkauf zu Luther-Film-Projekt startet

TRIER. Ab sofort gibt es Karten zum Luther-Film-Projekt am Freitag, 1., und Samstag, 2. September, jeweils um 20 Uhr, in der Konstantinbasilika Trier. Das teilt das Mosel Musikfestival mit.

In diesem Konzert dirigiert Kantor Martin Bambauer den Trierer Bachchor und das Philharmonische Orchester Trier in einem Live-Soundtrack zu den Szenen des Films “Luther“ von 2003. Der britische Komponist Richard Harvey hat seine Anwesenheit in Aussicht gestellt.

Karten für das Mosel Musikfestival gibt es für 20 Euro unter diesem Link. (tr)



Drucken