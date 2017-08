Wahlbenachrichtigungen unterwegs

TRIER. Im Rathaus gehen die Vorbereitungen zur Bundestagswahl am Sonntag, 24. September, langsam in die heiße Phase. In diesen Tagen werden die Benachrichtigungen an die Wahlberechtigten im Trierer Wahlkreis 203 verschickt. Wer bis Sonntag, 3. September, keine erhält, aber dennoch meint, in Trier wahlberechtigt zu sein, kann das Wählerverzeichnis einsehen und gegebenenfalls Einspruch einlegen. Mit der Benachrichtigung kann man im Wahlbüro, das ab Montag, 28. August, im Raum Steipe im Rathaus eingerichtet ist, einen Briefwahlantrag stellen. Weitere Informationen unter trier.de/wahlen. (tr)



Drucken