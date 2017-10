Wandelkonzert “KlangRaum” in der Kunstakademie

TRIER. Die Aktivitäten zum 40-jährigen Jubiläum der Europäischen Kunstakademie reißen nicht ab. Am Sonntag, 5. November, findet in den Räumen der Akademie von 17 bis 20 Uhr das Wandelkonzert “KlangRaum” in der Ausstellung “Espace des Arts” sowie in zwei Ateliers (C3, E2) statt.

Konzipiert wurde das Konzert vom Trierer Komponisten und Musiker Joachim Reidenbach. Es setzt das Thema “Raum“ in eine künstlerische Form um. Die Zuhörer begeben sich von Bühne zu Bühne quer durch die Kunsthalle und in die Ateliers.

Die Musiker sind das “Parnass-Ensemble“, das “Four-Schlag Percussion-Ensemble“ sowie das Streichquintett “Ensemble D’argent“. Zur Aufführung kommen Texte von Hermann Hesse mit musikalischen Intermezzi des Parnass Ensemble, zeitgenössische Percussion-Musik sowie Tango Musik etwa von Astor Piazolla − gelegentlich vom Tanzpaar TANGONJ aus Wiesbaden begleitet.

Die Leiterin der Europäischen Kunstakademie, Gabriele Lohberg, wird ferner zwei Kunstwerke vorstellen. (tr)



