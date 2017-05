Wandergruppe entdeckt Traumschleife Romikaweg

TRIER. Die Wandergruppe des FSV Trier-Tarforst startet am Mittwoch, 17. Mai um 14 Uhr vom FSV-Sportzentrum in der Kohlenstraße 57 zur ‟Traumschleife Romikaweg“. Ein für die Region bedeutendes Schuhindustriezentrum, die Romika in Gusterath-Tal, hat dieser Traumschleife ihren Namen gegeben. Prächtige Altbaumbestände, Streuobstwiesen sowie freie Feldlagen und wunderschöne Fernsichten ins Ruwertal runden auf dem Weg das ständig wechselnde Naturbild harmonisch ab.

Fahrgemeinschaften bringen die Gruppe bis zur Romika, von dort aus startet die dreieinhalbstündige Wanderung. Unterwegs wird auch eine kleine Pause zum Erholen eingelegt. Darum Getränke und Essen bitte nicht vergessen. Zurück geht es dann mit PKW ins Vereinslokal Dolce Vita.

Die Wanderung ist für alle Wanderfreunde offen; Anmeldung bei Jürgen Maas (Tel.: 0651 16543 Mobil.: 0175 6426644) oder email.: fsvwandern@t-online.de (tr)



Drucken