“Was da auf uns zukommt, kann sich sehen lassen”

TRIER. Die von dem chinesischen Künstler Professor Wu Weishan geschaffene Karl Marx-Skulptur wird ihren Platz aller Voraussicht nach auf dem Simeonstiftplatz finden. Das teilte Dezernent Andreas Ludwig (CDU) am Montag während der Pressekonferenz aus dem Stadtvorstand mit. Bis zum Beginn des Karl Marx-Jahres am 5. Mai 2018 soll die Statue ihren endgültigen Platz gefunden haben. Bis dahin sind es noch gut 500 Tage.

Selten hat ein Geschenk im Vorfeld für so viel Gesprächsstoff gesorgt wie das von der Volksrepublik China an die Stadt Trier. Die Statue soll einschließlich des fünfeckigen Sockels, der mit den Ecken die wichtigen Stationen in seinem Leben symbolisiert, sechs Meter dreißig hoch werden. Der von der Stadt favorisierte Standort, ein kleiner noch namenloser Platz direkt in der Nachbarschaft des Geburtshauses, der sich an der Jüdemer- und der Brückenstraße befindet, hatte in den Augen des Künstlers wegen seiner zu kleinen Grundfläche keine Gnade gefunden.

Eine sehr natürliche Darstellung

Was da auf die Trierer zukommt, kann sich aber nicht nur in den Augen von Andreas Ludwig und Wolfram Leibe sehen lassen. Erste Eindrücke vermittelt ein Bild von der Statue, das dem Stadtvorstand über das chinesische Generalkonsulat zugeschickt wurde. Das Bild zeigt eine sehr natürlich wirkende Darstellung, die weniger den Kämpfer dafür aber den Philosophen zeigt. Vermutlich handelt es sich bei dieser Darstellung noch um ein Modell aus Ton. Das Original soll später aus Bronze gegossen werden. Wo das geschieht, ist nach Auskunft Ludwigs noch ebenso offen wie der endgültige Standort.

Übrigens favorisierte Professor Wu laut Ludwig den Viehmarktplatz. Doch diesem Wunsch konnte nicht entsprochen werden, da das Copyright für die Platzgestaltung heute bei den Erben von Archtitekt Oswald Ungers liegt. Im kommenden Februar soll zumindest die Frage des Standortes geklärt werden, wenn bei einem öffentlichen Ortstermin ein Schattenriss der Skulptur in Originalhöhe auf dem Platz am Margarethengässchen auf einen hölzernen Sockel gebracht wird. Der dann ermittelte Standort wird am 8. März dem Stadtrat zur Zustimmung vorgelegt.

Stichwort Stadtrat: Der muss auch noch der Annahme des Geschenkes zustimmen. Denn alleine vom Materialwert her entspricht dieses Geschenk einem sechsstelligen Betrag. Und es gab noch eine Neuigkeit, die zwar nicht den Stadtrat, wohl aber den Ortsbeirat Mitte beschäftigen wird: Der kleine noch namenlose Platz gegenüber dem Marx-Geburtshaus soll künftig Karl Marx-Platz heißen. Mit einer reinen Namensgebung will man es aber nicht belassen. Das Architekturbüro Ernst und Partner hat dazu einen Entwurf vorgelegt, der zeitnah realisiert werden soll. Um den Charakter eines Platzes noch mehr zu betonen ist in einem zweiten Schritt die Sperrung der Durchfahrmöglichkeit über die Jüdemerstraße in die Brückenstraße vorgesehen. Die auf dem Platz befindlichen Bäume sollen nicht abgeholzt sondern in die weiteren Planungen mit einbezogen werden. Der Clou sind goldgelbe „Lebenslinien“ im Bodenbelag, in die Zitate und Lebensdaten von Karl Marx eingearbeitet werden. Fahrradbügel und Leuchten fassen den verkehrsfreien Innenraum, ein Lichtkonzept sorgt für ein stimmungsvolles Ambiente am Abend. (rl)