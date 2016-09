TRIER. Übergriffe und Gewalt gegen Christen und andere religiöse Gruppen oder Minderheiten − täglich berichten die Medien davon. Syrien, Irak, Nigeria, Pakistan oder Indien: Die Liste der Länder, in denen die Religionsfreiheit verletzt wird, lässt sich beliebig erweitern. Christen sind davon in 102 Staaten in unterschiedlicher Weise betroffen. Das Internationale Katholische Missionswerk missio in Aachen kennt diese Geschichten aus der Arbeit mit seinen Projektpartnern in Afrika, Asien und Ozeanien. Was erwarten nun diese bedrängten Christen von Europa, um die Situation zu entschärfen? Wie hilft das Menschenrecht auf Religionsfreiheit global bei der Vorbeugung von Konflikten? Welche Rolle spielt dabei der interreligiöse Dialog? Diesen Fragen stellt sich missio-Präsident Prälat Klaus Krämer in seinem Vortrag "Was erwarten bedrängte Christen von Europa?" am Donnerstag, 6. Oktober, 18 Uhr, im Vortragssaal der Dominformation. Der Eintritt kostet fünf Euro. (tr)

Erstellt am Autor