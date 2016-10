Was ist denn in der Bauernstube los?

TRIER. Was für ein Trubel in der Bauernstube! Im Kessel dampft der Brei, der Tisch ist gedeckt und gerade ist hoher Besuch zur Tür hineingeschneit. Männer und Frauen, Erwachsene und Kinder bevölkern das Gemälde “Hoher Besuch in der Bauernstube”. Die mobile spielaktion e.V. lädt Familien zu einer Entdeckungsreise in die niederländische Vergangenheit am Samstag, 22. Oktober, 15 bis 17 Uhr ins Stadtmuseum Simeonstift ein. Die Kinder können eigene Stabpuppen herstellen, mit denen dann das Leben in der Bauernstube nachgespielt wird. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung unter museumspaedagogik@trier.de oder 0651/718-1452 ist notwendig. (tr)

