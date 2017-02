Was tun bei Entzündung der Nasennebenhöhlen?

TRIER. In der Reihe “Montags im Mutterhaus” lädt das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen alle Interessierten zu einem Infoabend rund um Entzündungen der Nasennebenhöhlen ein. Dazu referiert und berät der Chefarzt der Abteilung für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Peter Schäfer am 20. Februar von 18 bis 19.30 Uhr im Konferenzraum, 7. Ebene. Die Veranstaltung in der Feldstraße 16 ist kostenlos.

Die bevorstehende Karnevalszeit in Kombination mit Kälte und Nässe bilden ideale Bedingungen, um sich einen Schnupfen einzufangen. Kommen neben Atembeschwerden beispielsweise noch Druckschmerzen im Gesicht sowie Kopfschmerzen hinzu, spricht man von einer Entzündung der Nasennebenhöhlen. Mit einer zeitnahen Behandlung klingt diese innerhalb von zwei Wochen wieder ab. Wird die Entzündung nicht oder zu spät behandelt, kann sie sich weiter im Körper ausbreiten oder im schlimmsten Fall chronisch werden.

Schäfer erklärt in einem anschaulichen Vortrag, wie eine Entzündung rechtzeitig erkannt werden kann, wie man diese effektiv bekämpft aber auch welche Therapiemöglichkeiten bei einer verschleppten oder chronischen Nasennebenhöhlenentzündung helfen. Im Anschluss steht Schäfer für persönliche Fragen zur Verfügung. (tr)



