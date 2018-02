Was tun gegen Darmentzündung?

TRIER. In der Reihe “Mittwochs im Mutterhaus“ lädt das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen am 14. Februar zu einem kostenlosen Informationsabend rund um Divertikulitis, einer entzündlichen Erkrankung des Dickdarms, ein. In der Cafeteria des Klinikums Mutterhaus Ehrang erwartet die Besucher von 18 bis 19.30 Uhr neben einem interessanten Vortrag auch die Möglichkeit zur persönlichen Beratung.

Plötzliche Schmerzen im Unterbauch, Fieber, Übelkeit und Probleme beim Toilettengang, all diese Symptome können Hinweis für eine entzündliche Veränderung im Dickdarm, der sogenannten Divertikulitis sein. Ballaststoffarme Kost, erhöhter Fleischkonsum und mangelnde Bewegung steigern das Risiko, dass der Darm Ausstülpungen bildet, die sich entzünden können. In seinem Vortrag wird der Oberarzt der Chirurgie Patrik Gottstein die Erkrankung mit ihren Ursachen, Präventionsmöglichkeiten und unterschiedliche Therapien erörtern. Im Anschluss steht der Mediziner für persönliche Fragen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei. (tr)



