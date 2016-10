TRIER. Die Stadtwerke (SWT) haben bei einer Routinekontrolle am heutigen Freitag, 14. Oktober, einen Wasserrohrbruch in der Aachener Straße in der Fahrspur Richtung Pallien auf Höhe der Hausnummer 5 festgestellt. Wegen des Schadensausmaßes muss dieser am kommenden Montag, 17. Oktober, behoben werden. Dazu wird die Fahrspur aus Pallien kommend ab acht Uhr für den Verkehr gesperrt. Für die Dauer der Arbeiten fällt die Linksabbiegespur auf die Römerbrücke aus Pallien kommend stadteinwärts weg. Voraussichtlich am Dienstag, 18. Oktober, werden die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Stadtwerke Trier bitten um Verständnis und stehen bei Fragen unter der der Rufnummer 0651/717-1623 zur Verfügung. (tr)

