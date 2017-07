Wasserrohrbruch in der Oberstraße

TRIER. Bei der Behebung des Wasserrohrbruchs am Dienstag in der Oberstraße wurde festgestellt, dass das Schadensausmaß höher war als zunächst angenommen. Die Arbeiten an der Wasserleitung sind seit gestern um 22 Uhr abgeschlossen, alle Haushalte sind seit diesem Zeitpunkt wieder mit Wasser versorgt.

Nun muss der Fahrbahnbelag erneuert werden und aushärten. Dies wird noch den heutigen Tag in Anspruch nehmen, daher bleibt die Oberstraße weiterhin für den Verkehr gesperrt. Der Verkehr wird weiter über die B 422 umgeleitet. Voraussichtlich am Donnerstag, 6. Juli, wird die Straße im Laufe des Morgens wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Stadtwerke Trier bitten um Verständnis und stehen bei Fragen unter der der Baustellenhotline 0651 717-1623 gerne zur Verfügung. (tr)



Drucken