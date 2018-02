Wasserzähler bei Frost schützen

TRIER. Die frostigen Temperaturen, die noch einige Tage anhalten sollen, können unter Umständen Wasserzählern und -leitungen schaden. Darauf weisen die SWT hin.

“Aufgrund der angekündigten eisigen Temperaturen raten wir unseren Kunden, wenn nicht bereits geschehen, ihre Wasserzähler vor der Kälte zu schützen”, erklärt Stadtwerke-Bereichsleiter Rudolf Weiler. Besonders in Kellern, in denen Zugluft entstehen kann, oder bei geöffnetem Kellerfenster können Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes dazu führen, dass Leitungsteile oder Wasserzähler im Keller einfrieren. “Um unnötige Schaden zu vermeiden, empfehlen wir unseren Kunden, den Wasserzähler und die Leitungsteile einzupacken und darauf zu achten, dass die Kellerfenster geschlossen sind”, so Weiler weiter. Verantwortlich für die Frostfreiheit des Wasserzählers ist der Hauseigentümer bzw. der Kunde. Er muss im Schadensfall die Kosten für Reparatur und Auswechseln des Zählers tragen.

Falls doch ein Wasserzähler einfriert, sollen sich Kunden unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 – 717 2699 im Leit-Center der Stadtwerke (rund um die Uhr erreichbar) melden, um größere Schäden durch austretendes Wasser zu vermeiden. (tr)



