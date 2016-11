Wegweiser zum Genuss beim Winzer

REGION. An der Mosel wohnt der Genuss um die Ecke. Denn rund 110 Winzer machen nicht nur Wein, sondern schlüpfen auch in die Rolle des Gastwirts und öffnen ihre Straußwirtschaften und Gutsschänken.Bei dieser Vielfalt ist Orientierung wichtig: Wo ist der Wein besonders gut? Wo gibt es eine etwas ausgefallenere Speisekarte? Wo sitzt man draußen besonders schön oder hat eine tolle Aussicht?

Der Wein- und Restauranttester Hans-Wilhelm Apelt hat über 90 von ihnen besucht und dann die 50 besten Adressen ausgewählt. Im neuen “Weinkompass Mosel”, erschienen im Leinpfad-Verlag (Ingelheim), beschreibt er die Weine, das Essen und das Ambiente und bewertet alles mit bis zu fünf Träubchen. Sein Sohn Benjamin Apelt hat die Gasträume und Weinmacher fotografiert.

“Der Weinkompass Mosel ist ein unverzichtbarer Begleiter fürs Handschuhfach oder für die Fahrradtasche. Er weist den Weg zu den besten, außergewöhnlichsten, gemütlichsten und authentischsten Straußwirtschaften und Gutsschänken in Deutschlands ältester Weinregion”, so Verlegerin Angelika Schulz-Parthu, die das neue Buch gemeinsam mit dem Autor vorstellte.

Das Buch umfasst 50 informative Beschreibungen der einzelnen Betriebe, vom Wein über die Speisen bis hin zum Ambiente, wobei der Schwerpunkt eindeutig auf dem Wein liegt: Seit wann wird in der Familie Wein angebaut? Wie lange gibt es die Straußwirtschaft oder Gutsschänke? Dazu werden Informationen zu Betriebsgröße, Lagen und Rebsortenspiegel, aber auch zur Weinphilosophie und Besonderheiten gegeben, wie ungewöhnliche Rebsorten oder Ausbaumethoden. Beim kulinarischen Bereich geht der Autor Fragen wie “Wer ist für die Küche zuständig?” oder “Gibt es besondere Spezialitäten?” nach. Infokästen mit Kontaktdaten, Öffnungszeiten, Anfahrt, zu Reservierungsmöglichkeiten, zur Anzahl der Plätze drinnen und draußen gehören natürlich auch dazu.

Hans-Wilhelm Apelt: Weinkompass Mosel. Die besten 50 Straußwirtschaften und Gutsschänken. Mit 120 Farbfotos

ISBN 978-3-945782-21-7, Broschur, 116 Seiten, 13,90 € (tr)