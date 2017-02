Weiberfastnacht “weitgehend ruhig”

TRIER/REGION. Die Einsätze der Polizei an den Weiberfastnachtsveranstaltungen liefen “weitestgehend ruhig”, teilt die Polizei am späten Donnerstagabend mit. Lediglich in Trier führten Auseinandersetzungen meist betrunkener Narren am frühen Abend zu einzelnen Polizeieinsätzen.

So kam es gegen 16.30 Uhr in der Trierer Jakobstraße zu einer Auseinandersetzung, bei der die Polizei einschreiten musste. Daraufhin verhielt sich eine Frau gegenüber den Einsatzkräften so aggressiv, dass sie in Gewahrsam genommen werden musste. Ein zunächst unbeteiligter Mann störte die polizeilichen Maßnahmen vor Ort derart, dass auch er in Gewahrsam genommen wurde. Die Polizei erstattete Strafanzeigen, unter anderem wegen Widerstandshandlungen. Darüber hinaus hat die Polizei bis 18 Uhr drei Personen in Gewahrsam genommen, vier Platzverweise erteilt und zwei Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. “Insgesamt ist unser Einsatz bisher ruhig verlaufen,“ zog Einsatzleiter Ralf Krämer eine Zwischenbilanz.

Auch aus Wittlich meldet die polizeiliche Einsatzleitung einen sehr ruhigen Verlauf der Weiberfastnacht.

Feuerwehr meldet: “Bislang alles ruhig”

Ein “bislang sehr ruhiger Verlauf des Fetten Donnerstags”, meldete auch die Berufsfeuerwehr Trier zum Auftakt der letzten sechs närrischen Tage der diesjährigen Session am Donnerstagabend. Von zwei “karnevalsbedingten Einsätzen” berichtete Sven Ney, Leiter der Rettungsleitstelle. Bei einem Fall war überhöhter Alkoholkonsum die Ursache, bei dem anderen Einsatz musste eine Platzwunde am Kopf versorgt werden. (tr)



