TRIER. Vom 7. bis zum 9. Dezember finden erstmalig auf dem Viehmarkt in Trier die “Weihnachten der Kulturen” statt. Mit vielen verschiedenen kulinarischen Köstlichkeiten und Livemusik soll der Markt viele Menschen und Kulturen zusammenbringen und ein Zeichen für ein friedliches und besinnliches Miteinander setzen.

Der Markt öffnet freitags und samstags zwischen 17 und 22 Uhr. Am Sonntag können die Besucher von 14 an Uhr die verschiedensten Köstlichkeiten und den Kulturaustausch in der Vorweihnachtszeit genießen. Neben Gerichten aus der Türkei und Mexico wird auch der Senegal kulinarisch vertreten sein.

Neben gutem Essen und Trinken wird es auch auf der Bühne ein abwechslungsreiches Programm geben. Das Wochenende über tritt Fallou Diagne mit afrikanischer Trommelmusik unter Einbindung des anwesenden Publikums auf. Auch das Stadttheater Trier beteiligt sich am Freitag zum Beginn des Wochenendes mit einer Gesangsdarbietung. Am Samstag dann werden neben Diagne auch Hüseyin an der Saz, die Band Around Blue und Papa Afrika Trier für musikalische Untermalung sorgen. Am Sonntag wird der bekannte Tenor Thomas Kiessling, der bereits weltweit auf Tour gewesen ist, auf der Bühne des Trierer Viehmarkts stehen.

Der Eintritt zu Weihnachten der Kulturen auf dem Viehmarkt ist frei.



