Weihnachten im Dom

TRIER. Festliche Musik erklingt in den Weihnachtsgottesdiensten und im Weihnachtskonzert im Dom. Mit dabei alle vier Chöre der Dommusik sowie Instrumentalisten.

In der Heiligen Nacht eröffnet das Holzbläserquintett “Windspiele” um 22.15 Uhr die musikalische Einstimmung, um 23 Uhr beginnt dann die Christmette. Gespielt werden Werke von W.A. Mozart, J. Brahms, H. Villa-Lobos, I. Strawinsky, P. Taffanel und G. Ligeti. Dazu erklingt Orgelmusik von J.S. Bach.

Im Pontifikalamt am 1. Weihnachtstag um 10 Uhr singt der Mädchenchor am Trierer Dom gemeinsam mit dem Trierer Domchor. Sie werden bei weihnachtlicher Musik von J. Butz, M. Praetorius, K. Fischbach, K. Rüding und S. Rommelspacher von Mitgliedern des Schöneck-Ensembles Koblenz begleitet. A. Campras Rigaudon für Orgel beschließt die Feier.

Die Pontifikalvesper um 18 Uhr wird von der Vesperschola der Dommusik mit Antiphonen im Gregorianischen Choral und mehrstimmigen Psalmversen gestaltet.

Im Festhochamt des 2. Weihnachtstages um 10 Uhr erklingt die Spatzenmesse von W.A. Mozart für Chor und Orchester. Hinzu kommen weihnachtliche Liedsätze von C. Saint-Saens, B. Kolberg, Sir D. Willcocks und H.G. Pflüger. A. Guilmants Offertoire sur Deux Noels beschließt die Feier. Es singen die Trierer Domsingknaben, begleitet vom Schöneck-Ensemble Koblenz. Die Solisten sind Antonia Lutz (Sopran), Maria Melts (Alt), Marc Dostert (Tenor) und Vinzenz Haab (Bass).

Am Abend des 2. Weihnachtstages erklingt um 18 Uhr im großen Domkonzert Musik von Johann Sebastian Bach. Unter dem Titel “Weihnachten mit Johann Sebastian Bach” singen der Trierer Domchor und der Kathedraljugendchor Trier die Kantate “Jauchzet, frohlocket!” (BWV 248,1 aus dem Weihnachtsoratorium), “Ich freue mich in dir” (Kantate BWV 133 zum dritten Weihnachtstag) sowie das “Magnificat in D-Dur” (BWV 243). Es spielt das Barockorchester L’arpa festante München. Die Solisten sind Mechthild Bach (Sopran), Marion Eckstein (Alt), Hans Jörg Mammel (Tenor) und Johannes G. Schmidt (Bass). Die Leitung hat Domkapellmeister Prof. Thomas Kiefer.

Karten für dieses Konzert sind in der Dominformation Trier, an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter ticket-regional.de, sowie an der Abendkasse ab 17 Uhr erhältlich. (tr)



