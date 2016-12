Weihnachtsbäume, Wildspezialitäten und Glühwein

TRIER. Seit einigen Jahren mobilisiert der Avelsbacher Glühwein-Markt die Menschen. Das hat sich auch nach der Verpachtung des Weingutes an das DRK nicht verändert. Zum ersten Mal fand die Veranstaltung unter der Regie des neuen Pächters nun zu Gunsten der ‟Allianz Pro Menschlichkeit‟ statt. Und wieder zog das romantische Anwesen schon am ersten Tag mehr als 1000 Menschen an.

Von Rolf Lorig

Es gibt Anfahrten, die machen den Handlungsbedarf deutlich. Der Besuch des nächtlichen Avelsbacher Glühwein-Marktes gehört dazu. Denn solche Märkte entwickeln ihren Zauber vor allem in der Dunkelheit. Doch die birgt ihre Gefahren. Eine extrem schmale, feldwegartige Straße. Keine Gehwege, keine Beleuchtung. Dunkel gekleidete Fußgänger, die urplötzlich scheinbar aus dem Nichts auftauchen. Dazu vor Ort eine Parkplatzsituation, die auf Grund der Enge und mangels geeigneter Möglichkeiten Autoliebhabern den Angstschweiß auf die Stirn treibt.

Doch am Ziel bietet sich ein Bild, das dem Besucher förmlich den Atem verschlägt. Die Fachwerkgebäude des historischen Anwesens sind in ein farbiges Licht getaucht, das permanent Farbe und Intensität verändert und dem Besucher so ständig neue Eindrücke beschert. Die Wiese vor den Gebäuden ist dick mit Stroh ausgelegt. ‟Wenn es plötzlich regnen würde, hätten unsere Besucher immer einen trockenen Untergrund‟, sagt Leo Kutscheid und lacht vergnügt. Kutscheid, der beim DRK Rheinland-Pfalz das Marketing verantwortet, hat gut lachen. Denn Wettergott Petrus meint es am ersten Tag sehr gut mit dem Veranstalter, auch am Sonntag soll es laut der Vorhersage trocken bleiben. ‟Seit 13 Uhr brummt bei uns der Bär”, zeigt sich der gelernte Journalist zufrieden. Und da er einen Vergleich zu den Vorjahren haben wollte, hat er sich intensiv mit den Aufzeichnungen der Vorgänger beschäftigt. Noch im Vorjahr wären 3000 Besucher zum Glühwein-Markt auf der ehemaligen Staatlichen Weinbaudomäne gewesen. ‟Wenn das Wetter weiter so mitspielt, schaffen wir das locker‟, zeigt sich Kutscheid überzeugt.

Dem schließt sich Helmut Kohl an. Schon im sechsten Jahr verkauft der Mann aus Lorscheid unterstützt von seiner Familie an dieser Stelle Weihnachtsbäume, die alle aus der Region stammen. Etwa 30 Euro kostet ein Zweimeter-Baum bei ihm. Die Renner sind wie immer Nordmann-Tannen und Nobilis. Doch wer etwas Besonderes wolle, greife zur Korktanne, sagt Kohl: ‟Die kennt hier kaum jemand.”

Immer bekannter werden dagegen die landwirtschaftlichen Produkte aus eigener Erzeugung. Der Hofgutladen ist an beiden Tagen geöffnet, daneben verkaufen sieben der zwölf Stände Spezialitäten, die entweder ebenfalls aus der Region stammen oder wie im Fall des Kaffees aus einer Zusammenarbeit, die der ‟Allianz Pro Menschlichkeit‟ zugute kommt. Ein mächtiges Hirschgeweih an einem der Stände zeigt schon von weitem, dass hier heimische Wildspezialitäten zu haben sind. Der Renner sind hier Rohesser vom Reh, aber auch der magere Wildschinken verkauft sich zusammen mit den unterschiedlichen Wurstsorten wie geschnittenes Brot. Kein Wunder, schließlich kann sich jeder anhand der verschiedenen Kostproben ein eigenes geschmackliches Bild machen.

Wer sich für Wein interessiert, wird ebenfalls fündig. Im großen Seminarraum bietet das DRK-Sozialwerk Bernkastel-Wittlich eine Weinverkostung an, Weine gibt es aber auch an den Außenständen zu kaufen. Abgefüllt in Flaschen und in Tassen. Im letzteren Fall natürlich heiß, wovon reichlich Gebrauch gemacht wird. Heiß ist auch die ebenfalls in Tassen abgefüllte Schokolade, die von einem Trierer Unternehmen offeriert wird und nicht nur bei Kindern heiß begehrt ist. Und wer immer noch auf der Suche nach weihnachtlicher Dekoration ist, kann hier ebenfalls fündig werden.

Mit ein Höhepunkt an beiden Tagen ist die etwa 20-minütige Lasershow, de am heutigen Sonntag um 18 Uhr startet. Für die musikalische Umrahmung zeichnet der Musikverein Tarforst und der Posaunenchor verantwortlich. Für 19 Uhr ist am heutigen Sonntag das Ende der Veranstaltung vorgesehen.