TRIER. Knapp sechs Wochen vor Weihnachten ist vergangene Woche der Weihnachtsbaum vor der Porta aufgestellt worden. Eine Fachfirma fällte die etwa 25 Jahre alte Weißtanne im Vorgarten von Familie Pardey in Mertesdorf und brachte sie mit einem Tieflader nach Trier. Unter fachmännischer Aufsicht des städtischen Grünflächenamts hob dort ein Kran den rund zwölf Meter hohen Baum in eine Öffnung am Boden, wo er fest verkeilt wurde. Geschmückt wird der Weihnachtsbaum in den kommenden Wochen, sodass er die Triererinnen und Trierer auf das große Fest einstimmen kann. (tr)



