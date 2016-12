Weihnachtskonzert der Trierer Domsingknaben

TRIER. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, gibt es um 18 Uhr festliche Weihnachtsklänge von Vivaldi, Bach und Saint-Saëns im Trierer Dom zu hören. Unter der Leitung von Domkapellmeister Thomas Kiefer konzertieren die Trierer Domsingknaben gemeinsam mit dem Barockorchester L‘arpa festante. Die Solisten sind Ina Siedlaczek (Sopran), Siri Thornhill (Sopran), Judith Braun (Alt), Marc Dostert (Tenor) und Vinzenz Haab (Bass). Auf dem Programm stehen das Gloria in D von Antonio Vivaldi, das 2. Brandenburgische Konzert von Johann Sebastian Bach sowie das Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saëns. Karten für das Konzert sind bei der Dominformation Trier, an den bekannten Vorverkaufsstellen und unter ticket-regional.de erhältlich (32/22/12 €, erm. 27/17/7 € inkl. VVK). (tr)

