Weihnachtskonzerte mit dem Vokalquartett DurAkkord

TRIER. Traditionell lädt das Vokalquartett DurAkkord in der Adventszeit zu seinen beiden festlichen Weihnachtskonzerten ein. Den Beginn macht das Konzert am 3. Advent (11. Dezember), 17 Uhr, in der Jesuitenkirche in Trier. Eine Woche später am 4. Advent (18. Dezember), 18 Uhr, sind die vier Vokalisten dann in der Pfarrkirche St. Martin in Fell zu Gast.

Auf dem Programm stehen Motetten zur Adventszeit, so von Rheinberger, Gluck, Lauridsen und Jan Wilke, sowie bekannte Weihnachtslieder aus aller Welt in traditionellen und zeitgenössischen Arrangements. Begleitet werden die Sänger in diesem Jahr von der mehrfach ausgezeichneten Harfenistin Clara Dicke aus Saarbrücken.

Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei. Eine Spende ist willkommen. (tr)