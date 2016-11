Weihnachtskrippen von polnischen Volkskünstlern

TRIER. Weihnachtskrippen polnischer Volkskünstler stehen in diesem Jahr im Zentrum der Advents- und Weihnachtszeit im Museum am Dom. Das Ehepaar Gisela und Horst Riedel aus Wittstedt sammelt seit 35 Jahren die Schöpfungen dieser Volkskünstler: Bauern, Handwerker und Arbeiter schaffen meist aus einer tiefen Religiosität heraus Bildwerke, die sich mit ihrem Glauben, aber auch ihrem Alltag beschäftigen. Die Präsentation im Museum am Dom zeigt ein Auswahl an Weihnachtsmotiven dieser sich im Niedergang befindlichen Volkskunst.

Zur Vorstellung der Krippen während einer Krippenmatinée am Sonntag, 27. November, 11.15 Uhr, im Museum am Dom sind alle Interessierten eingeladen.

Führungen nach Voranmeldung unter Telefon: 0651/7105255

Offene Führungen

Am 4.12. und 18.12. bietet das Museum um 15 Uhr eine offene Führung durch die Krippenausstellung an.

Im Anschluss gibt es weihnachtliches Gebäck und Kaffee.

Kosten: 7,50 €

Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Die ttm bietet Weihnachtsspaziergänge mit Besuch der Krippenausstellung an.

Termine sind am: 26.11., 3.12., 10.12. und 17.12.2016 jeweils um 13 Uhr.

Weitere Informationen finden Sie auf www.trier-info.de oder telefonisch unter 0651/97808-0.

Öffnungszeiten:

Di.-Sa. 9 Uhr – 17 Uhr

So. 13 Uhr – 17 Uhr

Vom 24.12. bis einschließlich 26.12. sowie am 31.12. und 1.1. bleibt das Museum geschlossen. (tr)