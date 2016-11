TRIER. Weihnachtslieder aus Europa mit Mirijam Meinhold (Sopranistin im Weimarer Opernensemble) und Wieland Meinhold (Universitätsorganist) bietet die Welschnonnenkirche als Veranstaltungsort am Donnerstag 01. Dezember, um 19:00 Uhr, an. Das Konzert ist zu Gunsten der weiteren Renovierungsarbeiten in der Kirche.

Karten gibt es im Vorverkauf für 10,- Euro inklusive aller Gebühren unter: ticket-regional