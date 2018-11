TRIER. Bei den Sicherheitsvorkehrungen rund um den Trierer Weihnachtsmarkt, der am 23. November eröffnet wird, müssen die Inhaber von privaten Parkplätzen am Domfreihof ihre Ausnahmegenehmigung zum Befahren der Fußgängerzone sowie ihren Personalausweis mitführen und im Fall einer Fahrzeugkontrolle vorzeigen. Personen mit einem Einstellparkplatz am Domfreihof, die bisher noch keine Ausnahmegenehmigung für die Einfahrt in die Fußgängerzone besitzen, erhalten diese bei der Straßenverkehrsbehörde des Rathauses, Thyrsusstraße 17-19, Zimmer 114. Hierfür muss ein Mietvertrag oder Stellplatznachweis vorgelegt werden. Die Zufahrt zu privaten Einstellplätzen am Domfreihof ist während der Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts nur über die Liebfrauenstraße möglich.

Die Straßenverkehrsbehörde weist bereits jetzt darauf hin, dass während des Weihnachtsmarkts (23. November bis 22. Dezember) auf dem Domfreihof und Hauptmarkt geänderte Fristen für den abendlichen Lieferverkehr gelten: Montag bis Donnerstag, 21 bis 24 Uhr statt 19 bis 24 Uhr, sowie Freitag, 22 bis 24 Uhr statt 19 bis 24 Uhr. Vormittags gilt wie üblich von Montag bis Samstag die Lieferzeit 0 bis 11 Uhr.

Folgende Straßen sind während der Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes nicht oder nur eingeschränkt für den Lieferverkehr befahrbar:

♦ Grabenstraße nur bis Hauptmarkt,

♦ Fleischstraße nur bis Hauptmarkt,

♦ Dietrichstraße nur bis Am Frankenturm

♦ Jakobstraße bis Ende Stockplatz

♦ Simeonstraße bis Ecke Judengasse,

♦ Liebfrauenstraße bis Liebfrauenkirche (Weinstube Kesselstatt)

Gewerbetreibende in den gesperrten Abschnitten müssen dafür Sorge tragen, dass die jeweiligen Lieferketten an die geänderten Zeiten angepasst werden, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Inhaber von Parkplätzen und privat genutzten Flächen im Bereich des Hauptmarkts und Domfreihofs werden gebeten, Fahrten außerhalb der geänderten Lieferzeiten auf ein notwendiges Minimum zu beschränken. (tr)



