Weihnachtsoratorium: Mit Pauken und Trompeten

TRIER. “Jauchzet, frohlocket“ – die Melodie für den prächtigen Eingangschor von Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium verleitet Musikfreunde dazu, ihn mitzusingen. Gelegenheit dazu ist am 26. Dezember, dem zweiten Weihnachtstag im Trierer Dom. Sozusagen als Bonbon nach der Saison lädt die Dommusik in Zusammenarbeit mit dem Mosel Musikfestival dazu ein, in die weihnachtliche Stimmung des Trierer Doms und in den Zauber der Musik Bachs einzutauchen.

Unter der Leitung von Domkapellmeister Thomas Kiefer haben Trierer Domchor und Kathedraljugendchor Trier sowie das Münchner Barockorchester L‘arpafestante die Kantaten I-III eingeübt. Solisten sind Siri Thornhill (Sopran), Anne Bierwirth (Alt), Georg Poplutz (Tenor) und Thilo Dahlmann (Bass).

Wer Lust und Zeit hat mitzusingen, kauft sich eine Eintrittskarte und kommt am 26. Dezember um 16.30 Uhr in den Dom und bringt seine Noten selbst mit. Die Stimmgruppen sind nach einem Sitzplan eingeteilt. Tenor, Alt, Sopran und Bass haben ihre Plätze in den Bänken im Domschiff, Dom- und Kathedraljugendchor im Altarraum. Nach einer gemeinsamen Probe beginnt das Konzert um 18 Uhr. Mitmachen kann praktisch jeder, der singen kann und seine Stimmlage kennt. Wer auf Nummer sicher gehen will, darf an einigen ausgewählten Proben des Dom- und Kathedraljugendchores teilnehmen. Bitte beachten: Auch wer mitsingt, benötigt eine Eintrittskarte. Die Termine: 5., 12., 19. Dezember, jeweils um 18.30 Uhr, am Samstag, 23. Dezember um 9.30 Uhr, im Chorhaus am Dom.

Anmeldung bei: Thomas Kiefer, E-Mail: domkapellmeister@bgv-trier.de, Telefon 0651/7105379, weitere Informationen unter www.dommusik-trier.de

Zum Mitsingen sind:

Nr. 1 Alle: Jauchzet, frohlocket (bis Takt 137)

Nr. 4 Alle Damen: Bereite dich, Zion (bis Takt 72)

Nr. 5 Alle: Wie soll ich dich empfangen

Nr. 7 Sopran: Er ist auf Erden kommen arm

Nr. 8 Alle Herren: Großer Herr (bis Takt 66)

Nr. 9 Alle: Ach mein herzliebes Jesulein

Nr. 12 Alle: Brich an, o schönes Morgenlicht

Nr. 17 Alle: Schaut hin, dort liegt im finstern Stall

Nr. 19 Alle Damen: Schlafe, mein Liebster (bis Takt 96)

Nr. 23 Alle: wir singen dir in deinem Heer

Nr. 24 Alle: Herrscher des Himmels

Nr. 28 Alle: Dies hat er alles uns getan

Nr. 33 Alle: Ich will dich mit Fleiß bewahren

Nr. 35 Alle: Seid froh dieweil

Karten für das Konzert des Mosel Musikfestivals gibt es für 17/27 Euro bei Ticket Regional. Dort sind auch die Sitzplätze für die Sänger zu finden. (tr)



Drucken