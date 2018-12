Weihnachtsspende für neues Spielgerätehaus

TRIER. Über eine Spende von 2.500 Euro freuen sich Kinder und Mitarbeiter der integrativen Kindertagesstätte “Haus Tobias” in Trier-Quint. Die “Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG” hat für ihre diesjährige Weihnachtsspende die Einrichtung des Caritasverbandes Trier ausgewählt.

Vermittelt hatte den Kontakt Jessica Schmitz, Angestellte bei Hauck&Aufhäuser und Mutter eines Kindes, das das “Haus Tobias” besucht. Schmitz überreichte auch den Scheck, den Einrichtungsleiterin Susanne Fuchs und ihre Stellvertreterin Adelheid Weber-Schleder dankend in Empfang nahmen.

Das Geld soll verwendet werden für ein neues Spielgerätehaus. Das derzeitige Häuschen, in dem Bobbycar, Sandsachen, Rädchen usw. untergestellt sind, ist baufällig. “Wir freuen uns riesig über diese großzügige Spende”, so Fuchs. “So brauchen wir die Spielsachen nicht in den Keller zu räumen, und unsere Kinder kommen auch weiterhin rasch und eigenständig an die Gerätschaften, die sie für ihre Spielideen brauchen.” (tr)



