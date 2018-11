REGION. Bei der diesjährigen Auftakt-Aktion am vergangenen Samstag in Konz haben viele Freiwillige für die Johanniter-Weihnachtstrucker fast 500 Kilogramm Spendengüter gegeben. Die ehrenamtlichen Helfer der Johanniter konnten im Konzer Kaufland in acht Stunden insgesamt 41 Hilfspakete für Südosteuropa mit Hilfe vieler Kunden packen. Noch bis 14. Dezember kann man die nach einer festen Sammelliste gepackten etwa zwölf Kilo schweren Care-Pakete abgeben.

Bei den Johannitern in Trier, Waldrach und Hermeskeil, der evangelischen Kirche in Ehrang und Schweich sowie im Kaufland Konz beginnen sich nun immer mehr Pakete mit Grundversorgungsgütern zu stapeln. “Wir sammeln für notleidende Kinder, Familien, alte und behinderte Menschen in Bosnien, Albanien, Nordrumänien, der Ukraine und erstmals auch Bulgarie”, erklärt der Trierer Regionalvorstand Daniel Bialas die Grundidee der Johanniter-Weihnachtstrucker. “Ich war selbst schon in einigen der Zielländer und bin fassungslos, dass es solche von Entbehrung geprägten Lebensumstände heutzutage in Europa überhaupt noch gibt”, sagt er. Da beim Johanniter-Weihnachtstrucker die gesammelten Hilfspakete von mehr als 100 Freiwilligen – darunter haupt- und ehrenamtliche Johanniter sowie ehrenamtliche Fahrer und andere wichtige Helfer – persönlich in die Zielgebiete gebracht und dort an die Not leidenden Menschen übergeben werden, ist sichergestellt, dass die Hilfe tatsächlich ankommt.

Bei der Pack-Aktion am Samstag in Konz haben zehn Johanniter vom Vertriebsbeauftragten über die Integrationshelferin bis zu Kindern der Johanniter-Jugend freiwillig insgesamt acht Stunden lang Kaufland-Kunden die Weihnachtstrucker vorgestellt. Dabei sollten die Wochenend-Käufer direkt Güter wie Öl oder Mehl für die Pakete mit herausbringen. Etwa 700 Menschen haben spontan mitgemacht.

Wer die Weihnachtstrucker der Johanniter nun unterstützen möchte, kann ein eigenes Paket packen oder gemeinsame Sammlungen in Verein, Firma, Schule, Kita, Familie oder anderen Gruppen koordinieren. Ein Paket sollte (aus Zoll- und Gerechtigkeitsgründen) genau enthalten: 2 kg Zucker, 3 kg Mehl, 1 kg Reis, 1 kg Nudeln, 2 Liter Speiseöl in Plastikflaschen,3 Packungen Multivitamin-Brausetabletten, 3 Packungen Kekse, 5 Tafeln Schokolade, 500 g Kakaogetränkepulver, 2 Duschgel, 1 Handcreme, 2 Zahnbürsten, 2 Zahnpasta sowie 1 kleines Geschenk für Kinder. Passende Kartons gibt es für zwei Euro Schutzgebühr bei den Johannitern oder im Konzer Papiermarkt.

Auch mit Spenden kann man helfen über das Konto: Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. – RV Trier-Mosel; IBAN: DE69370205000004308600, BIC: BFSWDE33XXX; Stichwort: Weihnachtstrucker

Mitte Dezember holt ein Weihnachtstruck dann alle regionalen Spenden in Trier ab. Am zweiten Weihnachtsfeiertag starten sechs Lkw-Konvois mit mehr als 40 Sattelschleppern in die Zielregionen. (tr)



