Weingüter unterstützen Projekte der Trier-Gesellschaft

TRIER. Mittlerweile ist es bereits Tradition: Mit Weinspenden unterstützen Trierer Weingüter die Trier-Gesellschaft in ihrer Aufgabe, denkmalgeschützte Objekte zu restaurieren. Das Etikett des neuen “Gönnerweins” wurde von der Künstlerin Elisabeth Kretzschmar gestaltet. Mit dem Erlös aus dem Verkauf wird die Restaurierung der alten Kapelle auf dem Trierer Hauptfriedhof unterstützt. Der “Gönnerwein” ist zum Flaschenpreis von zehn Euro erhältlich am Counter der Tourist-Information am Porta-Nigra-Vorplatz, in der Dom-Information in der Liebfrauenstraße und in der Geschäftsstelle Scheurer-Gehlen der Provinzial-Versicherung am Viehmarktplatz 14 in Trier. (tr)

