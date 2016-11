Weinjahr 2016: Gute Qualität, gemischte Bilanz

LIESER. Gemischt fällt die Erntebilanz für das Weinanbaugebiet Mosel aus, die von Totalausfällen bis hin zur ganz normalen Ernte reicht. Unter dem Strich sind die Winzer mit der Qualität zufrieden, allerdings falle die Menge jedoch sehr unterschiedlich aus, sagte Rolf Haxel, Weinbaupräsident Mosel, bei der Herbstpressekonferenz des Moselwein e.V. auf Schloss Lieser.

Während in einigen Steillagen die letzten Rieslingtrauben geerntet wurden, ließ der Vorstand des Moselwein e.V. in der Pressekonferenz im neuen Grandhotel Schloss Lieser vor rund 40 Journalisten aus ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz und England das wechselhafte Weinjahr Revue passieren. Die gesamte Erntemenge im Weinanbaugebiet Mosel wird auf rund 750.000 Hektoliter geschätzt und entspricht damit dem Vorjahr. Die durchschnittliche Erntemenge der vergangenen zehn Jahre liegt bei 810.000 Hektoliter.

Rolf Haxel ist Winzer mit Leib und Seele. In all seinen Berufsjahren hat er schon so einiges erlebt. Doch das Jahr 2016 hat alles bisher da gewesene getoppt. ‟ Von Frost bis Sonnenbrand, von Starkregen und Hagel bis Trockenheit: Die Weinberge an Mosel, Saar und Ruwer waren im Jahr 2016 einem bislang einzigartigen Wechsel an extremen Wettererscheinungen und Schaderregern ausgesetzt‟, sagte er. Dennoch sei die Qualität der Trauben letztlich wesentlich besser ausgefallen, als der problematische Witterungsverlauf erwarten ließ. ‟Die Winzer sind im Großen und Ganzen mit der Qualität des Jahrgangs zufrieden.”

Aromatische Trauben von teils hoher Qualität

Wer die Ernte bis in den Herbst durchgebracht habe, sei mit intensiv aromatischen Trauben mit teilweise hoher Qualität belohnt worden. Die Erntemenge liege insgesamt um rund sechs Prozent unter dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Die Erträge würden regional und von Betrieb zu Betrieb schwanken, selbst in den einzelnen Lagen gebe es Unterschiede. ‟Während in manchen Rebzeilen kaum Trauben am Stock hingen, konnten nur 150 Meter weiter volle Erntemengen gelesen werden“, zitierte Geschäftsführer Ansgar Schmitz einen Winzer von der Saar. An Saar und Ruwer ernteten einige große Weingüter extrem niedrige Mengen, teilweise noch weniger als 1.000 Liter je Hektar. In Teilen der Mittelmosel berichteten Winzer dagegen von einer fast normalen Ernte mit nur geringen Einbußen. Wenige Dörfer weiter gab es auch an der Mosel in manchen Lagen dagegen infolge von Hagel, Rebkrankheiten und Schädlingen fast gar keinen Ertrag.

Bei den Rebkrankheiten war die Pilzkrankheit Peronospora (Falscher Mehltau), die sich aufgrund des nassen Wetters im Frühjahr und Frühsommer rasant verbreitete und schon vor der Blüte die Reben befiel, die Hauptursache für die Ertragseinbußen. Da es ständig nass war, blieb der Infektionsdruck über Wochen sehr hoch, die Winzer waren beim Pflanzenschutz permanent gefordert.

Später Austrieb und Schäden durch Raupenfraß

Aber auch andere Wetterereignisse sorgten lokal für Mengenverluste, wie Gerd Knebel, stellvertretender Vorsitzender des Moselwein e.V., berichtete. Nach einem kühlen März und April mit spätem Austrieb und Schäden durch Raupenfraß brachte der Mai weder Wonne noch Sonne, sondern teils noch gravierendere Probleme: Der ‟Wonnemonat“ begann mit Frost und endete mit Unwettern, Starkregen und Hagel. Die teils eisigen Temperaturen Anfang Mai machten sich vor allem an der Obermosel bei frostempfindlichen Rebsorten bemerkbar. Im Raum Graach und Wehlen an der Mittelmosel sowie rund um Hatzenport an der Terrassenmosel verwüstete Hagel die Weinberge. Die heftigen Niederschläge verursachten vielerorts Erosionsschäden.

Dem Bericht von Knebel zufolge begann die Rebblüte wetterbedingt erst Mitte Juni und zog sich bis Anfang Juli hin. Nachdem die Dauernässe einen ständigen Infektionsdruck durch Pilzkrankheiten bescherte, gab es zum Ende des Sommers das andere Extrem: Trockenheit und extreme Hitze setzte den Reben zu. In exponierten Lagen kam es zu Sonnenbrandschäden an den Trauben. Wassermangel verzögerte teilweise das Wachstum.

Gutes Herbstwetter rettete die Bilanz

Dass die Erntebilanz dennoch vor allem in qualitativer Hinsicht zufriedenstellend ausfiel, ist dem guten Herbstwetter zu verdanken. Im September war es überwiegend trocken, und bis auf wenige Tage nicht mehr zu heiß. Die Trauben blieben gesund und entwickelten sich gut, es gab keine Probleme mit Fäulnis, Pilzbefall oder Essigfliegen. Botrytis trat nur in geringem Umfang auf.

Vor allem bei der Rebsorte Riesling fiel die Erntemenge dann insgesamt größer aus als zunächst geschätzt, da in Teilen des Gebietes volle Erntekontingente erreicht wurden. Der durchschnittliche Hektarertrag beim Riesling wird auf 90 Hektoliter geschätzt, beim Elbling auf 110 und beim Müller-Thurgau auf 90 Hektoliter. Deutliche Einbußen waren bei den Burgundersorten zu verzeichnen, die durchschnittlich 60 bis 70 Hektoliter je Hektar erbrachten.

Groß ist die qualitative Bandbreite der Ernte: Beim Riesling variiert das Mostgewicht je nach Ertrag von 60 bis mehr als 100 Grad Oechsle, bei Müller-Thurgau von 62 bis 80 Grad und beim Elbling von 60 bis 70 Grad. Die Burgundersorten brachten meist zwischen 80 und 105 Grad auf die Mostwaage. Die Säurewerte sind überwiegend moderat bis niedrig. Unabhängig vom Mostgewicht wurde den Trauben überall eine sehr gute, ausgeprägte Aromatik bescheinigt. Kellerwirtschaftlich bereitet der 2016er Most keine Probleme. Für die Verbraucher wird der Jahrgang 2016 von Mosel, Saar und Ruwer also Weine in allen Qualitätsstufen, vom trockenen QbA über Kabinett und Spätlesen bis hin zu Auslesen bieten. Der Anteil der Prädikatsweine dürfte aber geringer ausfallen als im Vorjahr.

Die ersten Mostpreise notierten für Elbling und Müller-Thurgau bei 70 Cent, bei Riesling 110 bis 120 Cent. Preise deutlich darüber zahlen die selbstvermarktenden Weingüter, die durch Zukauf am Trauben- und Fassweinmarkt ihre eigenen Ertragseinbußen ausgleichen. In diesem Herbst wurde bereits ein stark zunehmender Handel zwischen Flaschenweinvermarktern und reinen Trauben- sowie Fassweinproduzenten verzeichnet. Auch die Zahl der Bewirtschaftungsverträge zwischen Weingütern und Winzerbetrieben nimmt laut Landwirtschaftskammer stetig zu. (tr)

Extra

Schloss Lieser

Wer durch Lieser fährt, kommt unweigerlich an dem herrschaftlichen Anwesen vorbei, das ein Frankfurter Architekt zwischen 1884 und 1887 als Familiensitz für den Industriellen Eduard Puricelli gebaut hat. Hier war schon Kaiser Wilhelm II. zu Gast. Des Hauses letzte Bewohnerin war die Witwe Freifrau von Schorlemer-Lieser, Marliese Rheinen. Anfang der 80er Jahre kaufte die Gemeinde das Anwesen, lange Zeit stand es leer. Der niederländische Unternehmensberater Piet Lillaars erwarb schließlich das Schloss und baut es aktuell zu einem Fünf-Sterne-Hotel um, das voraussichtlich Anfang des Jahres seine Pforten öffnen wird. (rl)